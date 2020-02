Neumünster : Die Kurzfilmrolle begeisterte das Publikum auf der Theaterbühne

Das Publikum der Kinobühne erlebte neun Filme im Theater in der Stadthalle.

Avatar_shz von Alexandra von Fragstein

26. Februar 2020, 16:15 Uhr

Liebe, Drama, Horror, Science-Fiction und Zeichentrickfilm – zusammen gibt es das nur bei der „Kurzfilmrolle“. Seit 35 Jahren sehen Zuschauer die besten Kurzfilmproduktionen aus Schleswig-Holstein. Von Anfang an – also seit zehn Jahren – sind sie schon bei der Kinobühne im Theater in der Stadthalle dabei. Am Dienstag wurden wieder neun Filme gezeigt. Die meisten Zuschauer kennen sich inzwischen aus beim Thema Kurzfilme.

100 Besucher auf der Theaterbühne

Vorgestellt wurden die Filme von Filmemacher Claus Oppermann. In der Pause zwischen den Filmen unterhielt er die 100 Zuschauer auf der Bühne mit Hintergrundinformationen zur Entstehung der Filme und stellte Fragen. „Sie müssen sozusagen der große Kinobühne-Resonanzkörper sein“, erklärte er. Ein Tütchen „Ahoj-Brause“ motivierte als Gewinn für jede richtige Antwort.

Sieben Monate Produktionszeit

An diesem Abend waren die Filme zwischen einer und 14 Minuten lang. Gleich zu Anfang sorgte „Pee Movie“ mit einer Situation, die jeder kennt, für jede Menge Gelächter. Der Protagonist verspürt während einer Busfahrt ein dringendes Bedürfnis und sucht verzweifelt nach Erleichterung. Der Zeichentrickfilm von unter anderem Alexander Ludwig besteht aus 15.000 Einzelbildern. Die Produktion dauerte sieben Monate.

Ella, Valentin, Yoga, Versprecher

Auch drei Filme aus dem Wettbewerb „Nur 48 Stunden“ war dabei, bei dem in nur zwei Tagen ein kompletter Film entstehen muss. 2019 war das Thema „Endstation“. Die Filme „Kopfkino“ von Junit Weber, „Haimweh“ von Leonore Reuleke und „Zwei Halbe Brathähnchen“ von Jantje Knecht haben dabei drei Dinge gemeinsam, die die Zuschauer erraten mussten. Dass in allen Filmen die Namen Ella und Valentin vorkommen, merkte das Publikum, das größtenteils schon häufiger bei der „Kurzfilmrolle“ dabei war, recht schnell. Für Yoga und den Versprecher brauchte es trotzdem etwas länger.

Die „Kurzfilmrolle“ besticht durch ihre große Vielfalt. Die Regisseure setzen mit viel Kreativität die unterschiedlichsten Themen um – und brauchen dafür manchmal nicht mehr als eine Minute.