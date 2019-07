Interview der Woche : Die krebskranken Kinder brauchen viel Liebe

Anna Savchenko und Olha Tsap begleiten die Jungs und Mädchen aus der Ukraine bei ihrem Aufenthalt in Neumünster.

von Christian Lipovsek

04. Juli 2019, 10:36 Uhr

Sie sind unersetzlich, bilden das wichtige Bindeglied zwischen den Helfern und Betreuern und den Kindern, für die sie fernab der Eltern die wichtigsten Ansprechpartner sind: Anna Savchenko (34) und Olha Tsap (22) begleiten rund um die Uhr die 21 krebskranken Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren aus der Ukraine, die derzeit ihren Reha-Aufenthalt in Neumünster genießen – dank Eberhardine Seelig von der Teestube David und zahlreichen Helfern, die sie auch dieses Jahr unterstützen. Mit der Deutsch-Lehrerin aus Poltava und der Deutsch-Studentin aus Cherche sprach Courier-Redakteur Christian Lipovsek.

Wie sind Sie auf das Hilfsprojekt der Teestube David aufmerksam geworden?

Anna: Ich habe Eberhardine Seelig 2004 bei einem Programm für krebskranke Kinder in der Ukraine kennengelernt. Sie hat mich dann eingeladen. 2005 war ich das erste Mal in Neumünster. Dieses Jahr bin ich bereits zum dritten Mal hier.

Olha: Für mich ist es eine Premiere. Den Kontakt zu Eberhardine Seelig bekam ich über eine Frau aus unserem Ort, die in den vergangenen Jahren schon am Projekt teilgenommen hat.

Wie läuft Ihr Tag hier in Neumünster ab?

Olha: Wir sind als Dolmetscher quasi rund um die Uhr mit den Kindern zusammen. Ich bin zum Beispiel bei den älteren Mädchen mit im Zimmer und halte zudem die Bibelstunde ab.

Anna: Ich unterrichte die Kinder auch in Deutsch. In der ersten Woche gibt es noch medizinische Untersuchungen, ab der zweiten Woche findet werktags am Vormittag Unterricht statt. Am Nachmittag ist dann Freizeit, wir können spielen, basteln oder in die Stadt gehen. Am Wochenende gibt es Ausflüge, und am Sonntagvormittag geht es in die Kirche.

Sie bauen ja auch eine emotionale Bindung zu den Kindern auf. Wie sehr nimmt Sie deren Schicksal mit?

Olha: Tief in der Seele tun sie mir leid. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich so jung an Krebs erkrankt bin. Die Kinder brauchen Liebe.

Anna: In der Ukraine gibt es zwar eine medizinische Versorgung, aber ein Reha-Programm, wie sie es hier bekommen, gibt es nicht. Wichtig ist, dass sie uns und den Betreuern vertrauen können.

Worauf freuen Sie sich denn dieses Mal am meisten?

Anna: Bei der Fahrt in den Freizeitpark bin ich leider diesmal nicht dabei, da ich nur die ersten zwei Wochen hier bin und dann zurückfliegen muss. Deshalb ist der Ausflug in den Tierpark für mich diesmal der Höhepunkt.

Olha: Es war total aufregend: Ich bin bei der Ankunft zum ersten Mal geflogen. Nun freue ich mich auf den Tag, an dem die Kinder und ich mit dem Motorflugzeug vom Flugplatz aus in die Luft gehen und die Stadt von oben sehen können.