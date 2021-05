Warnstufe extreme Gefahr : Die Klaus-Groth-Schule in Neumünster brennt

Am späten Dienstagabend ist im Bereich der Sporthalle ein Feuer ausgebrochen.

Neumünster | In Neumünsters Innenstadt läuft zurzeit ein Feuerwehreinsatz. Offensichtlich brennt es in der Klaus-Groth-Schule, betroffen ist mindestens die Sporthalle. Die Gefahrenabwehrbehörde der Stadt hat am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr bekannt gegeben, dass die Warnstufe „extreme Gefahr“ ausgerufen wurde. Bewohner im Bereich der Innenstadt werden gebete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.