Laternelaufen in Wasbek : Die Kinderfeuerwehr hatte ihren ersten Einsatz beim Laternenumzug

Erster „Einsatz“ für die kleinen Löschlöwen in Wasbek: Beim Laternenumzug durfte die Kinderfeuerwehr mitmarschieren.

Avatar_shz von Dörte Dorfer

28. Oktober 2019, 17:08 Uhr

„Stolz wie Bolle sind die Lütten in ihren Uniformen und mit den selbstgebastelten Fackeln“, so Wehrführer Oliver Neumann. Er führte gemeinsam mit Corinna Clausen, der ersten Vorsitzenden des Reit-und Fahrvereins Amt Wasbek, und dem zweiten stellvertretenden Bürgermeister Lars Jöhnk den Laternenumzug an.

Mit Jahrmarktsbuden, Grillwurst und Punsch war fast eine volksfestartige Stimmung am Feuerwehrgerätehaus. Rund 400 kleine und große Laterneläufer gingen durch das Dorf – musikalisch begleitet vom Mädchen-Musikzug Neumünster.

Große Beteiligung am Laternenumzug

„Das ist Wahnsinn, so eine tolle Beteiligung. Das macht richtig Spaß“, sagten die Helfer Corinna Clausen und Oliver Neumann.Auch Lars Jöhnk, der eine kurze Begrüßungsrede hielt, zeigte sich hocherfreut über die rege Beteiligung – besonders auch mit Blick auf die vielen Familien, die mit ihren Sprösslingen am Laternenumzug teilnahmen.