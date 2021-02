Aktion des Jugendverbands : Die Jugend hat konkrete Fragen an die OB-Kandidaten in Neumünster

Der JVN verlängert seine Online-Umfrage bis zum 14. März. 91 Beteiligungen liegen schon vor.

von Gunda Meyer

18. Februar 2021, 16:30 Uhr

91 Jugendliche haben bereits an der Online-Umfrage des Jugendverbandes (JVN) zur Oberbürgermeisterwahl teilgenommen. „Junge Neumünsteraner, die auch noch ihre Fragen an die verschiedenen Kandidaten loswerden möchten, haben noch Zeit dazu. Wir haben das Ende der Umfrage um drei Wochen nach hinten geschoben“, erklärt Dietrich Mohr vom JVN.

Grund für die Verlängerung ist, dass der JVN hofft, mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes am 7. März eine noch größere Beteiligung zu bekommen. „Denn dann können die Schüler wieder auf dem Schulhof oder im Präsenzunterricht miteinander reden“, so Mohr.

Das Erreichen der Schüler ist in Coronazeiten nämlich ein Problem. „Wir haben die Anregung, sich an der Umfrage zu beteiligen, an die Schülervertretung weitergegeben und auch einen Hinweis auf der Startseite unserer Schulhomepage“, erklärt Thore Schwilp , Schulleiter der Gemeinschaftsschule Brachenfeld.

Mit der Schule pflegt der JVN seit Jahrzehnten eine sehr enge Kooperation. „Wir haben zahlreiche Diskussionsveranstaltungen zu Wahlen oder auch Aktionstage, beispielsweise zum Tag des Grundgesetzes, gemeinsam auf die Beine gestellt“, sagt Mohr. In den vergangenen Jahren haben JVN und die Schule auch gemeinsam Moderatoren ausgebildet, die dann die Podiumsdiskussion geleitet haben. „Das hat einen riesigen Effekt. Die Schüler sind viel offener, viel engagierter, wenn Personen aus ihren Reihen die Moderation übernehmen. Und den jungen Moderatoren hilft es für ihre zukünftigen Präsentationen, sie lernen so, für ihre Rechte einzustehen“, erklärt Dietrich Mohr.

Eine Diskussionsveranstaltung, während der die eingereichten Fragen von den Kandidaten beantwortet werden sollen, soll es auch in diesem Jahr geben – wenn auch coronabedingt digital. „Da stecken wir derzeit in den Planungen. Und auch dafür möchten wir Schüler gewinnen, die Lust haben, zu moderieren“, so der JVN-Vorsitzende.

Entwickelt hat der JVN den Fragenkatalog in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeirat sowie den Jugendorganisationen der CDU, der SPD und den Grünen. Der Holsteinische Courier ist Medienpartner des Projekts. Mohr: „Wir haben darauf geachtet, dass der Fragenkatalog kurz und nicht zu komplex ist, denn wir wollen möglichst viele erreichen.“

Das Fragenspektrum der Schüler, die sich bislang beteiligt haben, ist vielfältig. Die Themen Umwelt/Klimaschutz, Digitalisierung, Innenstadtgestaltung, Mobilität, Integration und Geschlechter-Sensibilität sowie Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt beschäftigt die Jugendlichen. „Klar erkennbar ist aus den Fragen der Wunsch der Jugendlichen nach mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Sie wollen wissen, wann etwas losgeht oder wie etwas konkret aussieht“, so Mohr. Einige Fragen betreffen sicher nicht das originäre Aufgabenfeld eines Oberbürgermeisters, „aber die jungen Neumünsteraner wollen ja auch die Person kennenlernen und an dem Umgang mit weiterführenden Fragen kann man ja auch viel Persönlichkeit ablesen“, so der JVN–Vorsitzende.

Abgestimmt werden kann über die Homepage des Jugendverbandes www.jugendverband-nms.de.