Kindertagesstätten : Die Hälfte der Eltern zahlt keine Kita-Gebühr

Neumünster | Es ist ein Dilemma: Eigentlich müssten die Kita-Gebühren für Eltern in der Stadt steigen, damit sie weiterhin die angepeilten elf Prozent der Betriebskosten bezahlen. Doch die Stadt befürchtet, dass es dann noch weniger Vollzahler gibt und der Effekt somit verpufft oder es sogar unter dem Strich zu noch geringeren Einnahmen kommen könnte. Das geht aus einer Untersuchung der 2015 beschlossenen Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung für Kindertagesstätten und die geförderte Kindertagespflege der Stadt hervor, die jetzt der Kommunalpolitik vorliegt.

Schon jetzt zahlen 47 Prozent der Eltern in der Stadt aufgrund ihrer Einkommenssituation gar keinen Kita-Beitrag. Weitere 6 Prozent erhalten eine Ermäßigung im Rahmen der Sozialstaffel. Und das, obwohl die Beiträge mit 182 Euro monatlich für eine 8-Stunden-Betreuung deutlich unter dem Landesdurchschnitt von rund 320 Euro liegen. Neumünster hat damit laut einer groß angelegten Umfrage von NDR 1 Welle Nord aus dem vergangenen Jahr mit die günstigsten Kitagebühren in Schleswig-Holstein überhaupt.

Laut Stadt müsste der Beitrag nun für eine 4-Stunden-Betreuung um 4 auf 95 Euro und für eine achtstündige Betreuung um 9 auf 191 Euro im Monat angehoben werden. „Es ist aber nicht einschätzbar, wie viele der bisherigen Vollzahler bei einer Erhöhung doch Ermäßigungen beantragen werden und wie sich daraufhin die tatsächliche Höhe der Sozialstaffel entwickeln wird. Die finanziellen Verhältnisse der Vollzahler sind uns nämlich nicht bekannt“, sagt der Erste Stadtrat und Sozialdezernent Carsten Hillgruber.

Zudem habe sich die allgemeine finanzielle Lage der Eltern in Neumünster nicht verbessert. Als Beleg führt Hillgruber die Zahlen aus dem Sozialbericht 2016 an (der Courier berichtete).

Fest steht für die Verwaltung hingegen, dass die Satzungsänderung und die Festlegung der neuen Kostenbeiträge 2015 auch Bedeutung für die freien Träger hatten. „Insbesondere sind diejenigen freien Träger direkt betroffen, die laut den Finanzierungsverträgen nur eine Förderung des anerkannten pädagogischen Personals erhalten und durch die Elternbeiträge ihre Betriebskosten decken“, sagt Hillgruber. Das seien 15 Kitas von 6 Trägern. Auch hier springe die Stadt für Eltern, die nicht voll zahlen, über die Sozialstaffel ein – und ihr Anteil wächst.

Insgesamt stiegen die Betreuungskosten in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege von 2011 bis 2016 um knapp 5,2 Millionen Euro auf knapp 16,3 Millionen Euro. Den Löwenanteil davon machten höhere Personalkosten aus. Der Anteil der Elternbeiträge schwankte in diesem Zeitraum zwischen 12 Prozent (2011, 2013 und 2014) und knapp 10 Prozent (2016). Die Kosten für die Sozialstaffel verdoppelten sich hingegen fast auf gut 1,1 Millionen Euro.

Die Untersuchung ist auch Thema im öffentlichen Hauptausschuss am kommenden Dienstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr im Zimmer 2.5/2.6 im Rathaus sowie anschließend im Jugendhilfe- und im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss. Endgültig entscheidet dann der Rat am 18. Juli über das Thema.

von Christian Lipovsek

erstellt am 21.Jun.2017 | 08:14 Uhr