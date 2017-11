Mensch des Jahres : Die gute Seele der Musik-Mädchen

vergrößern 1 von 3 Foto: Vaquette 1 von 3

von Gabriele Vaquette

erstellt am 21.Nov.2017

Neumünster | Wenn der Mädchen-Musikzug auf Stadtteilfesten marschiert, zum Auftakt der Holstenköste schmissig eröffnet oder beim „Plattdeutschen Volksfest Verein“ im New Yorker Stadtteil Brooklyn für Stimmung sorgt, ist Gerlinde Gullert (meistens) dabei. Vor zwei Wochen erhielt die 74-jährige Geschäftsführerin des Mädchen-Musikzuges für ihr langjähriges Engagement den Bundes-Verdienstorden, jetzt ist sie eine von drei Kandidaten aus Neumünster für den „Menschen des Jahres“. Doch sie persönlich stehe gar nicht vorne, sagt sie: „Es geht um die Mädchen und das Orchester.“

Das war schon immer ihr Credo. Dass sie jetzt als „Mensch des Jahres“ vorgeschlagen ist, rührt sie sichtlich. Doch es trifft die Richtige: Der Mädchen-Musikzug hat in ihr nicht nur die „Mutter der Kompanie“, die immer ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte hat. Sie hat auch mit Organisationsgeschick bis zu 60 Konzerte, ob auf Geburtstagen, goldenen Hochzeiten, Stadtfesten oder anderen Anlässen auf die Beine gestellt.

Besonders herausfordernd waren und sind Auftritte im Ausland: Als es 2006 in die USA ging, war es nur eines von vielen Dingen auf der Liste, Papiere für 50 Leute in dreifacher Ausfertigung auszufüllen. Dafür bleiben allen Beteiligten – ob den Mädchen selbst oder dem Begleitertrupp – unvergessliche Erinnerungen. Die Mädchen traten in China, Tunesien, Russland und den USA auf, trugen so den Ruf dieses in Deutschland immer noch einzigartigen Orchesters in die Welt hinaus und wurden zum Aushängeschild Neumünsters. Schmunzelnd bleiben Kommentare von Zuhörern im Gedächtnis: „Candy for the ears, candy for the eyes“ (Zucker für die Ohren und die Augen) lobten zwei junge Männer bei einem Konzert in Philadelphia.

Damit der „Laden“ aber auch wirklich läuft, muss die Kasse stimmen. Instrumente, Noten und Kostüme kosten nun mal Geld. Das wird durch Konzerte hereingespült, es gilt aber auch, Sponsoren zu finden, die Gerlinde Gullert mit ihrer freundlichen, aber eben auch hartnäckigen Art gewinnt. „Ich bin immer nett und freundlich und so gut durchs Leben gekommen“, sagt sie lachend.

In der Orchestergemeinschaft haben alle auch Dinge fürs Leben mitbekommen – auf andere Rücksicht zu nehmen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit. Aber auch für Gerlinde Gullert steht eines fest: „Wenn es das Orchester nicht gäbe, hätte ich diese ganzen Länder, in denen wir aufgetreten sind, nie gesehen.