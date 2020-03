Rotary-Club : Die Glücksei-Suche in Neumünster beginnt

Der Rotary-Club Neumünster-Vicelin startet zum siebten Mal die Osterlotterie. Jedes zehnte Los gewinnt.

von Gunda Meyer

11. März 2020, 17:49 Uhr

Verflixtes siebtes Jahr? Von wegen: „Die Glücksei-Suche ist zu einer echten Erfolgsgeschichte in der Stadt geworden“, sagt Thomas Grabner von Rotary-Club Neumünster-Vicelin. Auch in diesem Jahr hat er gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Serviceclubs die Osterlotterie für den guten Zweck auf die Beine gestellt. Ab sofort können 3500 bunte Ostereier in vielen Geschäften der Stadt gekauft werden.

Die Erlöse des Eierverkaufs – über 15.000 Euro – fließen diesmal zu gleichen Teilen an die Klinikclowns des Friedrich-Ebert-Krankenhauses und an die Hospizinitiative – hier speziell für die Trauerbegleitung von Kindern. Es ist gute Tradition geworden, dass der amtierende Club-Präsident den Vorschlag macht, welcher gute Zweck unterstützt werden soll. „Die Kinder sind die schwächsten und schützenswertesten Mitglieder unserer Gesellschaft. Und es ist schön, wie die Ehrenamtler im FEK und der Hospizinitiative ihnen wieder Hoffnung geben“, begründet der aktuelle Club-Präsident Dirk Iwersen seine Vorschläge.

„Mein Sohn war mit drei Jahren im Krankenhaus und es war einfach schön, als die Klinikclowns ihm das erste Lachen aufs Gesicht gezaubert haben“, erklärte Olaf Weiß, Mediaberater beim Holsteinischen Courier. Unsere Zeitung hat in diesem Jahr die Medienpartnerschaft für die Glücksei-Aktion übernommen.

Fünf Euro kostet ein Glücksei, und rund jedes zehnte Ei verspricht einen Gewinn. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein E-Bike im Wert von 3500 Euro von Radsport Paukstadt. Die Preise werden von Privatpersonen und Unternehmen der Stadt gespendet. Welche Losnummern gewonnen haben, kann ab Ostersonntag, 12. April, im Internet unter www.rotary-glueckseisuche.de eingesehen werden.

Verkaufsstellen sind 18 Bäckereifilialen von Andresen, Kohls, Tackmann und de Buurn sowie die Zentrale der VR Bank am Großflecken, die Zentrale der Sparkasse an der Kieler Straße und fünf weitere Filialen, das Courier-Haus am Kuhberg und zahlreiche weitere Einzelhandelsgeschäfte und Arztpraxen. Zusätzlich verkaufen die Rotarier an den Sonnabenden vor Ostern, 28. März und 4. April, in der Holsten-Galerie die Glücksbringer.

„Wir sind stolz, dass sich die Glücksei-Suche mit den Jahren auch über die Landesgrenzen verbreitet hat“, so Grabner. Neben etlichen Rotary-Clubs in Schleswig-Holstein haben nämlich auch Clubs aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen die Aktion für sich entdeckt. „Wir überlegen sogar, den Begriff ,Glücksei’ für uns schützen zu lassen“, so Thomas Grabner.