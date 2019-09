Bönebüttel : Die Glocke der Martinskapelle klingt wieder schön

Glockenjoch und Glockenklöppel sind neu installiert worden.

04. September 2019, 15:39 Uhr

Der vergangene Sonntag war ein ganz besonderer Tag für die Kirchengemeinde Bönebüttel und Husberg. Pastorin Katja Engelhard ließ zusätzliche Stühle aufstellen, um für die rund 80 Gläubigen eine Sitzgelegenheit in der Martinskapelle zu schaffen. Es wurden die neue Kirchenglockenaufhängung (Glockenjoch) und der neu installierte Glockenklöppel während des Gottesdienstes gefeiert.

Der Glockenklöppel, der aus einem weicheren Metall als die Glocke gefertigt wird, hat sich im Laufe der Zeit so verändert, dass der Klang der Glocke sich nur noch blechern und unschön anhörte. Die Glocke hat die Inschrift „Und Gottes Wort bleibt“. Einige Mitglieder der Kirchengemeinde erzählten in wenigen Worten, was ihnen das Glockengeläut bedeutet, woran sie das Glockengeläut erinnert oder zu welchen Anlässen die Glocke läuten sollte. Vielerorts begleitet das Glockengeläut die Menschen bei ihrem Tagesablauf. Die Glocke der Martinskapelle läutet ausschließlich zum Gottesdienst – und das seit über 50 Jahren.

Am vergangen Sonnabend hatte die Glocke zu einer besonderen goldenen Hochzeit geläutet. Das Brautpaar war sehr wahrscheinlich das erste Brautpaar, dass sich vor 50 Jahren in der Martinskapelle hat trauen lassen.

Am Sonntag läutete die Glocke dann für die ersten Goldkonfirmanden der Gemeinde.

Nach dem Gottesdienst wurden die Ereignisse mit einem Gemeindefest rund um die Martinskapelle gefeiert. Es gab Spiele für Kinder, die Freiwillige Feuerwehr Bönebüttel-Husberg feierte mit, und in einem Zelt gab es verschiedene leckere Kuchen und Torten.