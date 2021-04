Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Die ganze Mühe umsonst

Hein Tüt über liebevolle Essenszubereitung und wenig Beachtung dessen.

09. April 2021, 18:29 Uhr

Im Hause Tüt hat die Spargelzeit begonnen. Hein hat reichlich von den weißen Stangen gekauft, sogar eine Portion grünen Spargel hat er für seinen Neffen besorgt, der hat ihn am Abend zum Essen besucht.

Auch Kartoffeln und Schinken hat Hein Tüt eingekauft. Vor allem aber hat er reichlich Eier und Butter besorgt, denn dieses Jahr will er die Sauce Hollandaise selbst machen. Vor dem Essen steht Hein dann in der Küche und rührt eifrig die geschmolzene Butter in die Eier ein. Das macht er sogar im Wasserbad, damit das Ei nicht stockt – wenn schon, denn schon! Am Tisch schließlich serviert Hein mit vor Stolz geschwellter Brust die Soße zum Spargel.

Sein Neffe ist begeistert, tut sich reichlich davon auf und genießt jeden Bissen spürbar. Dass die Sauce Hollandaise selbstgemacht ist, erwähnt Hein nicht, bescheiden, wie er ist. Schließlich lobt der Neffe: „Erstaunlich, wie gut die Tütensoßen geworden sind“, sagt er. Hein nickt nur stumm und lächelt gequält. Beim nächsten Mal kauft er dann wieder ein Tetrapak...

