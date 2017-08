Bundestagswahl : Die Ersten haben schon gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die Wahllokale für die Bundestagswahl öffnen erst am 24. September um 8 Uhr, aber die ersten Wähler haben schon ihr Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht. Seit Montag ist die Briefwahl-Ausgabestelle in Raum 2.5 des Neuen Rathauses geöffnet.

Bis gestern Mittag gingen schon 65 Online-Anträge auf Zusendung der Briefwahlunterlagen ein. „Manche Dauerurlauber haben zuvor bereits schriftlich einen Antrag gestellt, und wir haben rund 60 Auslandsdeutsche auf deren Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen“, sagte Volker Bernaschek, der seit 1983 für den reibungslosen Ablauf von Wahlen in Neumünster sorgt.

Das Interesse ist für diesen frühen Zeitpunkt außergewöhnlich, obwohl zur Bundestagswahl die Zahl der Briefwähler traditionell hoch ist, weiß Stadtsprecher Stephan Beitz. Schon bei der Landtagswahl gaben mehr als 6000 Neumünsteraner per Briefwahl ihre Stimme ab. Rund 60 000 Neumünsteraner sind zur Wahl aufgerufen. Die Benachrichtigungskarten sollten bis zum 3. September verschickt sein. Ein Novum bei dieser Bundestagswahl ist, dass die Stadt in der Briefwahl-Ausgabestelle nicht wie bisher auf ihre eigenen Auszubildenden setzt, sondern die Jobs ausgeschrieben hat. Jan Fischer (18) und Mazira Anuar (18) sind zwei von fünf Abiturienten, die sich hier etwas Geld verdienen. „Ich beginne im Oktober mein Studium und habe seit März frei. Da passte so ein Job“, sagte Jan Fischer, der an der Klaus-Groth-Schule sein Abi baute. Mazira Anuar möchte ein Auslandsjahr absolvieren. „Ich könnte auch zu Hause sitzen, aber so eine Arbeit macht sich gut im Lebenslauf“, sagte die frühere Elly-Heuss-Knapp-Schülerin.

Wahlberechtigt zur Bundestagswahl sind nur Deutsche ab 18 Jahren. „Noch ganz hergebracht“, sagte Volker Bernaschek. Bei der Landtagswahl durften schon 16-Jährige an die Wahlurne und auch EU-Ausländer mitstimmen. Auch die Stimmzettel haben die gewohnte Form. Um die Erststimme als direkt gewählter Abgeordneter konkurrieren Melanie Bernstein (CDU), Dr. Birgit Malecha-Nissen (SPD), Susanne Elbert (Grüne), Martin Josef Wolf (FDP), Lorenz Gösta Beutin (Linke), Bernd Wiegmann (AFD) und Holger Steffen

(Freie Wähler). Mit ihrer jeweiligen Landesliste treten für die Zweitstimme neben den genannten Parteien noch

die NPD, MLPD, BGE, ÖDP und Die Partei an.

von Rolf Ziehm

erstellt am 16.Aug.2017 | 08:15 Uhr