Comedy vom Feinsten : Die erste Reihe ist fürs Publikum gefährlich

Neumünster | „Sie werden schon morgen Früh an mich denken“, lautete das Versprechen von Jens Heinrich Claassen, der am Freitagabend im Alten Stahlwerk die Theaterversion des aus dem Fernsehen bekannten „Night-Wash“-Formates für Nachwuchskomiker moderierte. Ob der moppelig-charmante Pianist damit schließlich recht behalten sollte, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Doch die 130 Zuschauer, die sich im voll besetzten Saal über die selbstironischen Lieder des „alten Hasen“ sowie die Auftritte seiner Begleiter Sven Bensmann, dem „Storb“ und Cüneyt Akan amüsierten, hatten dem begeisterten Applaus zufolge auf jeden Fall einen lustigen Abend.

Allerdings galt auch hier die Regel: Wer es wagt, sich bei solchen Aufführungen in die erste Reihe zu setzen, lebt gefährlich. Das erfuhren auch die Besucher, die diese Stühle besetzt hatten, denn sie waren – zur Freude der hinteren Ränge – ständige Ansprechpartner für die zotigen Sprüche der Akteure. Doch die gute Laune ließen sie sich davon nicht verderben, ganz im Gegenteil, bei Claassens augenzwinkerndem Lied zum Thema „Spieleabend“ (aus Sicht eines Mannes ohne Freundin) wurde auch auf den besten Plätzen fröhlich mitgeschunkelt.

Ebenfalls schallendes Gelächter konnte Sven Bensmann für sich verbuchen. Der Osnabrücker Gitarrist kam laut, dreist und mit bizarren Geschichten daher, die vom Dorfleben, seinem Übergewicht und der wichtigen Frage „Kann man Coca-Cola eigentlich mit Käse überbacken?“ erzählten. Bensmann überzeugte zudem mit seiner „sanften“ Stimme, die seinem frechen Vortrag noch einmal eine besondere Note gab.

Als Radiomoderator, der nicht immer nur gegen eine Wand sprechen möchte, stieg schließlich „der Storb“ (Daniel Storb) in den Ring. Der Stuttgarter nahm unverschämt angriffslustig kein Blatt vor den Mund. Und seine Geschichten, unter anderem über die Furcht einflößende Begegnung mit einem (nicht zum Spaß aufgelegten) Polizisten in Amerika, brachten das Publikum denn auch dazu, sich vor Lachen zu kringeln.

Als Dritter im Bunde präsentierte schließlich der türkischstämmige Wiesbadener Cüneyt Akan unter anderem seine Ansichten über die Eheschließung, bei der es seiner Meinung nach unbedingt eine Sicherheitsabfrage geben sollte. „Wollen Sie diese Ehe wirklich schließen? Sie haben noch Träume und Ziele in ihrer Zwischenablage“, lautete dazu seine dringliche Warnung, die von manchem erheitert-wissenden Kopfnicken begleitet wurde.