Kleingärten : Die Ernte ist im Eimer

Neumünster | Unter den Schuhen quietscht der Rasen vor lauter Wasser, und auf dem Rasen wuchern Sumpfdotterblumen. Im Gemüsebeet herrscht dagegen Kahlschlag. „Dieses Jahr war alle Mühe umsonst“, sagt Werner Stoffers und zeigt auf ein paar Kohlrabi-Pflanzen mit völlig zerfledderten Blättern. „Das waren die Nacktschnecken, und die Rehe haben dann den Pflanzen den Rest gegeben“, sagt der 77-jährige Kleingärtner in der Kolonie Ostbahn. So wie er schimpfen viele Parzellenbesitzer auf das nasse Sommerwetter. Die Ernte ist im Eimer. „Ich habe 60 Kartoffelpflanzen gesetzt und gerade mal eine Handvoll geerntet. Alles andere war verfault, das musste ich wegwerfen. Dieses Jahr ist ein Reinfall“, stellt er missmutig fest.

Auch sein Nachbar Erich Hans kämpft vergeblich gegen zu viel Wasser von oben. „Ich habe erst gestern alles durchgeharkt, um den Boden zu belüften, aber heute ist schon wieder alles platt“, sagt der 79-Jährige, der seit 1975 in der Ostbahn-Kolonie gärtnert. Das Wasser dringt auch in die Lauben ein; in seiner Hütte unter der Bank sind noch nasse Flecken auf dem Boden zu sehen. „An manchen Tagen bin ich nur mit Gummistiefeln in meinen Garten gekommen“, sagt Hans.

Gerade in der Ostbahn in der Dosenbek-Niederung sind die Wasserschäden drastisch, viele Gärten sind buchstäblich abgesoffen. Ein Teil der Kolonie ist aufgrund der permanent hohen Wasserstände und des Leerstands bereits von der Stadt zurückgenommen worden; dort wurde ein Teich angelegt, der zurzeit randvoll ist. Gemäß des jüngst beschlossenen Kleingartenkonzepts soll die Kolonie mittelfristig zurückgebaut werden (der Courier berichtete). „Eine Bestandsgarantie gibt es nicht“, sagt der Kreisvereinsvorsitzende Hansheinrich Gräfe.

Aber auch in anderen Kolonien sorgt der Dauerregen für eine maue Ernte. „Bei den Kartoffeln entsteht durch den Regen Braunfäule, der Porree durchläuft eine Schnellreife und musste schnell geerntet werden, sonst verfault auch er. Dasselbe gilt für Zwiebeln“, sagt Klaus Langmaack, Fachberater des Kreisvereins. Er hat seine Zwiebeln entsprechend schnell aus der Erde gezogen und lässt sie, wenn die Sonne mal scheint, auf den Buxus-Hecken trocknen. In seinem Garten steht ein Insektenbiotop mit Totholz, Steinen, Sand, einer Dose mit Zweigen, die Bienen nutzen können, Preißelbeeren als Lockmittel – und einer Wasserschale, die nicht nur Insekten, sondern auch Meisen und andere Vögel gerne anfliegen. Die braucht er bei den ständigen Regengüssen kaum nachzufüllen.

„Der viele Regen hat zwei Seiten: Grundsätzlich ist er im Sommer gut, man braucht nicht zu gießen. Aber in diesem Jahr ist das zu viel. Jetzt sind viele Wege aufgeweicht, und alles wächst gut, leider auch das Unkraut“, sagt Uwe Niels, Gemeinschaftsleiter der Kolonie West am Baumschulenweg.

Mit dem Unkraut kämpft dort auch Peter Reifegerst: „Das wächst alles wie verrückt.“ Seit 1996 hat der 59-jährige Neumünsteraner seine 500 Quadratmeter große Parzelle in West, auf der er und seine Frau Tatjana allerlei Schönes und Nützliches angepflanzt haben. Dank des Regens stehen Dahlien, Lilien, Rosen, Hortensien und Sonnenblumen in voller Pracht. Keine Chance haben dagegen Salat und Zwiebeln: „Das fängt alles an zu gammeln.“ Auch die Erdbeer-Ernte konnte Reifegerst vergessen: „Die haben sich die Nacktschnecken geholt.“ In seinem Kleingarten wachsen aber trotz des Wetters noch genügend „Naschis“ für die Enkel Maxim (13), Tim (11), Jannik (11), Philipp (9) und Sirius (8) an den Johannis- und Stachelbeeren-Sträuchern.

Peter Reifegerst nimmt den Regensommer gelassen und schaut glücklich über seine Scholle, die sein zweites Zuhause ist: „Ich bin jeden Tag hier, egal, wie das Wetter ist.“

von Gabriele Vaquette

erstellt am 05.Aug.2017 | 19:00 Uhr