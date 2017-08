Krise mit der Türkei : „Die Deutschen sind auf einmal wieder Feinde“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | Die immer schärfer werdenden Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Redep Tayyip Erdogan und seine Einmischung in die deutsche Politik könnten auch in Neumünster schwerwiegende Folgen haben. Zwar sprach sich die Türkische Gemeinde gestern klar gegen die Äußerungen des Machthabers zur Bundestagswahl aus. Dennoch könnte der Einfluss aus der Türkei auch hier in der Stadt weiter zunehmen. Denn nach Courier-Informationen will die dem Staatspräsidenten nahestehende, 2016 gegründete „Allianz Deutscher Demokraten“ (ADD, siehe Infokasten) zur Kommunalwahl im Mai kommenden Jahres antreten.

So sollen in Kürze ein Landesverband und dann Kreisverbände gegründet werden. Ähnlich wie die nationalsozialistische NPD hätte die ADD gute Chancen, ins Rathaus einzuziehen, meint Ibrahim Ortacer, Vorsitzender des Forums der Vielfalt und SPD-Mitglied. Er sieht durch die Äußerungen Erdogans sämtliche Integrations-Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte zunichte gemacht. „Vor allem die jungen Türken in Neumünster glauben Erdogan. Das zerstört das Zusammenleben. Auf einmal sind die Deutschen wieder Feinde. Dabei haben wir stets versucht, mit vielen Veranstaltungen das Zusammenleben zu verbessern“, sagt er. An die Parteien wie CDU, SPD und Grüne appelliert Ortacer eindringlich, endlich aufzuwachen und auf die Türken zuzugehen.

Ähnlich äußert sich der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Neumünster, Tufan Kiroglu. Er beobachte die sich zunehmend zuspitzende Situation mit großer Sorge und hoffe, dass alle wahlberechtigten Deutsch-Türken trotz Erdogans Aufruf von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten, sagte er gestern auf seiner Heimfahrt vom Türkei-Urlaub in Ungarn zum Courier. „Ich kann seine Äußerungen nicht nachvollziehen. Deutschland ist ein demokratisches Land, da darf sich niemand reinreden lassen. Die Menschen, die zur Wahl gehen, sind in aller erster Linie ihrem Gewissen verpflichtet und sollten eine Wahl treffen, die ihr Leben in Deutschland verbessert – unabhängig von der Türkeipolitik der jeweils gewählten Partei“, so Kiroglu, der sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt.

Dass es in Neumünster viele Anhänger des türkischen Präsidenten gebe, habe schon die große Zustimmung zum Referendum im Mai gezeigt. „Warum das so ist, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen“, sagte Kiroglu. Gegner Erdogans hätten nicht nur in der Türkei große Angst. Ob Kritiker des Regimes auch in Neumünster überwacht würden, wisse er nicht, so Kiroglu. Zur Frage, ob die Türkei bereits eine Diktatur ist, wollte er sich nicht äußern.

