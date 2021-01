Pandemie.-bekämpfung : Die Corona-Impfspritzen kommen aus Neumünster

Die Firma Transcoject hat einen Großauftrag zur Lieferung von 25 Millionen Einwegspritzen an Land gezogen.

von Rolf Ziehm

07. Januar 2021, 13:56 Uhr

Neumünster Die Holstenhallen sind Standort der Drive-In-Teststation und des Corona-Impfzentrums in Neumünster. Der Textilmaschinenhersteller Oerlikon Nonwoven glänzt mit seinen Maschinen für die Vliesstoffproduktion für FFP-Schutzmasken. Mit der Firma Transcoject gibt es ein drittes Unternehmen aus Neumünster, das bei der Bekämpfung der Pandemie eine wichtige Rolle spielt.

Der Medizintechnik-Spezialist stellt die Einwegspritzen her, die jetzt bei den Corona-Schutzimpfungen im Norden zum Einsatz kommen. „Wir beliefern Schleswig-Holstein und weitere Bundesländer mit aktuell 25 Millionen Ein-Milliliter-Einwegspritzen“, sagt Transcoject-Geschäftsführer Dr. Christian von Falkenhausen.

Das 1969 gegründete Unternehmen war 1972 einer der weltweit ersten Hersteller von Einwegspritzen aus Kunststoff. Sie werden jetzt mit Vorrang hergestellt. Das Unternehmen mit 200 Mitarbeitern (wir sind insgesamt 200 MA) produzieren unter Reinraumbedingungen im Zwei-Schicht-Betrieb die Spritzen im Spritzgussverfahren. Pro Schicht können dabei etwa 120.000 Ein-Milliliter-Einwegspritzen für die Impfkampagne hergestellt, montiert, in Blisterverpackungen verpackt und dann sterilisiert werden.

Eine Besonderheit der Spritzen ist der von Transcoject vor Jahren schon entwickelte Stopfen mit zusätzlichem Verdränger, der ermöglicht, dass das hochwirksame Impfpräparat maximal zu nutzen ist. „Wir liefern eigentlich jedes Jahr solche Spritzen an Großkunden, deswegen können wir jetzt so schnell reagieren“, so von Falkenhausen. Er rechnet mit weiteren Anfragen aus anderen Bundesländern, wenn die zweite Impfrunde anläuft: „Der Bedarf ist natürlich riesig.“

Da die Kanülen für die Spritzen aus China und die Stopfen aus Italien kommen, waren 2020 Probleme in der Lieferkette zu befürchten. „Aber das haben wir lösen können“, sagt Christian von Falkenhausen und betont: „Die Belegschaft ist stolz und motiviert, einen Beitrag bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten.“ Das helfe vielleicht, Transcoject für Mitarbeiter interessant zu machen. Von Falkenhausen: „Selbst im Produktionsbereich suchen wir Mitarbeiter und Helfer.“