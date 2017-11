Hochzeitsmesse : Die Braut darf Haut zeigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

von Alexandra Bury

erstellt am 20.Nov.2017 | 09:30 Uhr

Neumünster | Die Hochzeit soll für viele Paare immer noch der schönste Tag im Leben werden, das zeigte die dritte Hochzeits-und Festmesse „Herz an Herz“, die am Wochenende rund 1700 Besucher in die Holstenhallen lockte. „Hochzeiten sind wieder im Kommen. Neben den sozialen Kontakten im Internet wollen die Leute auch etwas zum Anfassen haben. Man feiert wieder gerne groß, und das lassen sich die Paare auch gerne etwas kosten. Summen im fünfstelligen Bereich sind nicht ungewöhnlich“, schilderte Messe-Veranstalter Germo Lindemann.

Auf der Verbrauchermesse boten 54 Aussteller alles an, um den besonderen Tag unvergesslich zu machen: Neben Dekorateuren und Limousinen-Verleihern präsentierten sich zum Beispiel Goldschmiede, Musiker, Fotografen, Herrenausstatter, Catering-Services und Vermittler besonderer Trau-Orte.

Selbstverständlich waren Brautkleider besondere Anziehungspunkte. Regina Raddatz, Inhaberin einer Brautkleidboutique in Neumünster , verriet die aktuellen Trends: „Die Braut zeigt zurzeit gerne viel Haut. Spitzen in Form von Tattoos und mit Netz besetzte Cut-Outs im Kleid sind in. Ein zarter Rosé-Ton hat das Schneeweiß abgelöst.“ Patricia Pohl (33) und Oliver Luckwald (33) aus Bordesholm sind seit zweieinhalb Jahren unzertrennlich und wollen im kommenden Jahr heiraten. „Wann, ist noch nicht klar. Er muss mir erst einmal einen klassischen Antrag machen“, sagte die angehende Braut lachend. Das Paar war zur Messe gekommen, um sich über das Angebot und die Preise zu informieren. „Es wird eine kleine Gesellschaft, aber dafür opulent. Mein Brautkleid zeige ich ihm vorher nicht, das wird eine Überraschung“,meinte Patricia Pohl.

Julia Schuster (29) aus Norderstedt ließ sich bei Kosmetikerin Ina Stabel aus Neumünster zur Probe schminken. „Ich habe das gesamte Drumherum, jetzt suche ich noch die Ausstattung für mich. Mein Freund und ich sind seit neun Jahren zusammen und heiraten am 14. Juli“, erklärte Julia Schuster. Warum will sie überhaupt heiraten? „Wir zelebrieren das, was wir täglich fühlen“, meinte sie.