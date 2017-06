Einradfahren : Die Boostedter räumten auf Landesebene ab

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Boostedt | Die Einradfahrerinnen des SV Boostedt haben bei der Offenen Schleswig-Holstein-Meisterschaft richtig abgeräumt. Gleich drei Mal Gold, drei Mal Silber sowie zwei Mal Bronze brachten die Sportlerinnen aus Kiel mit. Ausrichter war der Einradverband Schleswig-Holstein.

Landesmeisterinnen dürfen sich Jule Maj Segebrecht (19) und Laura Garbs (18) nennen, die in der Kategorie „Paar Expert“ die Jury mit ihrer Kür überzeugten. Jule Segebrecht hat sich zudem noch den Landesmeistertitel in der „Einzelkür Expert“ erfahren. Ebenfalls den ersten Platz sicherten sich Sarah Brückner (18) und Feline Kahrau (18) als Paar in der Klasse der Unter-19-Jährigen. „Wir dürfen uns allerdings nicht Landesmeister nennen, weil wir nicht in der Expert-Klasse gestartet sind. Wir fühlten uns nicht genug vorbereitet, es fehlte die Zeit, weil Sarah sich aufs Abi vorbereitet hat“, erklärte Feline Kahrau. In der fortgeschrittenen Klasse fährt man statt drei Minuten vier und wird strenger bewertet.

Für die Juroren ist es wichtig, wie die Kunstfahrer sich präsentieren und wie abwechslungsreich und fordernd die sogenannten „Tricks“ mit den Rädern sind. Dazu gehören zum Beispiel der „Wheelwalk“, wenn die Fahrer ihr Einrad mit den Füßen direkt auf dem Reifen antreiben oder das „Crossover“, wenn etwa der rechte Fuß das linke Pedal bedient. „Deswegen mag ich das Einradfahren so gerne, weil man sich in jeder Richtung ausleben und sich die Kür selbst ausdenken kann“, erklärte Laura Garbs, die gerade ihr Abi an der Klaus-Groth-Schule gemacht hat.

Aufs Siegertreppchen gefahren in der Klasse U-13 sind außerdem das Paar Wita Gossen (12) und Pauline Ickert (12). Vize-Meister in der Kleingruppe der über 15-Jährigen wurden ebenfalls die Boostedter, und Silber holten die U-15-Mädchen in der Kleingruppe. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in der Großgruppe mit 16 Leuten den dritten Platz gemacht haben. Wir haben in dieser Konstellation noch nicht so lange zusammen trainiert“, betonte Laura Garbs. Und Feline ergänzte: „Das war eine echte Überraschung. Wir sind sauber durchgekommen und hatten kaum Abstiege.“ Und noch einmal Bronze gab es, das bekam Linda Gossen (14) für ihre Einzelkür in der Klasse U-15. „Damit hatten wir bei jedem Start auch eine Platzierung“, sagte Teamkollegin Maleen Kahrau (15), die Schwester von Feline.

Der nächste wichtige Termin ist vom 27. Juli bis zum 6. August. Dann fahren Sarah Brückner und Jule Segebrecht mit dem Landeskader zur Europa-Meisterschaft nach Maastricht.