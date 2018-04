Krogaspe/Timmaspe : Die Anwohner bleiben gelassen

Noch bis 13. April bleibt die K11 wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

09. April 2018, 09:00 Uhr

Meter für Meter arbeiten sich die schweren Baufahrzeuge auf der K11 zwischen Krogaspe und Timmaspe vor. Baulärm und der intensive Geruch von Teer liegen in der Luft. Auf einer Länge von zirca 1,6 Kilometern wird die Strecke zwischen der Einmündung Wasbeker Weg in Krogaspe und dem Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Timmaspe noch bis zum 13. April saniert.

Zurzeit finden die Arbeiten zum größten Teil noch am Ortsende und außerhalb von Krogaspe in Richtung Timmaspe statt. Dennoch bedeutet das für die Anwohner Einschränkungen, da die Straße für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt werden musste und die Grundstücke deswegen mit dem Auto nicht zu erreichen sind. Schon am Ortseingang, aus Richtung Wasbek kommend, ist die Straße nur noch für den Anliegerverkehr frei. Ab Einmündung Wasbeker Weg/Hauptstraße geht dann gar nichts mehr.

Bis zum vergangenen Freitag war zumindest die Zufahrt für die Anwohner zeitweise geöffnet, seit Sonnabend ist auch das nicht mehr der Fall. Der Sportplatz ist für Fahrzeuge seit Baubeginn nicht mehr zu erreichen, die Sportler kommen seitdem nur noch zu Fuß aufs Trainingsgelände. Beschwerden von Bürgern wegen der Bauarbeiten gibt es aber nicht. „Wir haben das ja auch zeitig und mehrfach angekündigt. Außerdem ist der Zeitpunkt in den Ferien gut gewählt, weil wir dann glücklicherweise keinen Schulbusverkehr haben, der dadurch beeinträchtigt wäre“, so Krogaspes Bürgermeister Nils Höfer.

Er freue sich, dass die Gemeinde schon jetzt im Sanierungsprogramm des Kreises berücksichtigt wird, zumal für die Kommune dadurch keine Kosten entstehen.

Die Sanierungsarbeiten gehen mittlerweile zügig voran, nachdem der Baubeginn wegen der Wetterkapriolen Ende März um zwei Tage verschoben werden musste.