Neues Schuljahr : Diakonie betreut künftig Einfelds Schulkinder

Neumünster | Zum Schuljahresbeginn am Montag werden in der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld die Betreute Grundschule für die Primarstufe mit 80 bis 100 Kindern und der Offene Ganztag für 50 bis 60 Kinder zusammengeführt. Das neue Angebot betreut die Diakonie Altholstein.

„Wir bieten bereits seit dem Schuljahr 2015/16 eine Betreuung hier in der Grundschule an und bringen Erfahrungen aus dem Offenen Ganztag an anderen Schulen mit“, sagt Dr. Constanze von Wildenradt, Fachbereichsleiterin Familie. Für Stadtrat Carsten Hillgruber ist klar: „Das Konzept an sich ist schon löblich. Und die Struktur, alles unter einem Dach zu haben, bringt viele Vorteile mit sich.“ Derselben Meinung ist auch Thomas Wittje, Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt. „Die Bündelung der Angebote bei einem Träger an einem Ort kann auch für andere Schulen zum Modell werden.“

Dabei findet die Betreuung der Grundschüler vor und regulär nach dem Unterricht in den Räumen der alten Schule an der Dorfstraße statt. Leiterin Astrid Kroll ist aktuell noch am Organisieren, um in vertrauensvoller Atmosphäre auf die unterschiedlichen Bedürfnisse mit Bewegungs- oder Rückzugsangeboten reagieren zu können. „Auf Elternabenden und mit der jetzt endenden Ferienbetreuung konnten wir uns schon an vielen Stellen vorstellen und die Kinder uns wiederum kennenlernen“, teilte sie mit.

Das offene Ganztagsangebot, das von den Kindern und Familien der Sekundarstufe 1 und von den Kindern der 3. und 4. Klasse der Primarstufe stundenweise gewählt werden kann, umfasst ebenso wie die Schulkindbetreuung das Mittagessen und eine Hausaufgabenbetreuung. Zusätzlich steht hier ein umfangreiches Programm an Kursen zur Auswahl. „Wir haben für alle Geschmäcker etwas dabei. Dazu gehören etwa Fußball, Filzen, ein Bandprojekt und als Höhepunkt für die Älteren ein Mofa-Ausbildungskurs“, erklärt Koordinator Stephan Just das Programmheft.

Das Betreuungs-Team besteht aus bewährten und neuen Kräften. Es will unter den Gesichtspunkten des selbstständigen Lernens und der individuellen Förderung einen familienähnlichen Rahmen schaffen und sich regelmäßig mit Eltern sowie der Grund- und Gemeinschaftsschule über den Verbindungslehrer Jörg Patzelt austauschen. Patzelt hat dieses Jahr die traditionelle Messe zum Kennenlernen organisiert. Als weiteres Angebot gibt es eine Betreuung der Grundschulkinder während der ersten Hälfte der Sommer- sowie in den Herbst- und Osterferien und an unterrichtsfreien Tagen. Die monatlichen Kosten liegen bei 65 Euro.

