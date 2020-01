Konzept wird erstellt : Designer Outlet Neumünster geht gegen wildes Parken vor

Es sollen eine neue Hinweisbeschilderung und ein Parkleitsystem kommen.

15. Januar 2020, 12:19 Uhr

In die festgefahrene Parkplatzproblematik rund um das Designer-Outlet-Center (DOC) in Wittorf kommt Bewegung. „Es wurde nun vereinbart, dass das DOC für die Veranstaltungstage ein Verkehrskonzept vorlegen muss (vergleichbar mit Veranstaltungen wie der Holstenköste)“, heißt es in der Antwort der Stadt auf eine Kleine Anfrage des SPD-Ratsherrn Claus-Rudolf Johna. Auch eine neue Hinweisbeschilderung und ein Parkleitsystem sollen im ersten Quartal dieses Jahres eingeführt werden.

Immer wieder parken Besucher der Einkaufsstadt ordnungswidrig auf Grünstreifen oder am Ochsenweg – vor allem, aber nicht nur, an besonderen Verkaufstagen. Temporäre Halteverbote hätten zwar den Verkehrsfluss beruhigt, bildeten aber keine dauerhafte Lösung.

Nun soll der von Osten (Bereich Boostedter Straße) kommende Verkehr um die Oderstraße herum geleitet werden, „so dass der Hauptverkehr nicht ausschließlich über die Oderstraße zum DOC geführt wird“, heißt es in der Antwort der Kleinen Anfrage aus der Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten der Stadt. Wie der Verkehr von Westen (Altonaer Straße) besser kanalisiert werden kann, soll noch in diesem Monat besprochen werden. Der Ochsenweg könnte auch nach den Plänen der Verwaltung künftig mit Pollern abgesperrt werden. Dieses fordert nach der Stadtteilbeiratsvorsitzenden Sabine Krebs (CDU) nun auch die SPD. „Poller an den richtigen Stellen und Verkehrsberuhigungen in den Nebenstraßen könnten eine erste Maßnahme sein“, sagt Claus-Rudolf Johna.

Er betont, nicht nur die Besucher des DOC müssten eine vernünftige Verkehrssituation vorfinden, auch die Belange der Anwohner dürften nicht vergessen werden. „Das DOC ist ein wichtiges Aushängeschild für die Stadt Neumünster. Umso wichtiger ist es, dass der fließende und ruhende Verkehr geregelt wird“, so der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Süd.

Von Seiten des DOC hieß es am Mittwoch auf Nachfrage, man wolle sich noch in dieser Woche genauer zu dem Thema äußern.