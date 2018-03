Wintereinbruch : Des einen Freud, des anderen Leid

Kurz vor Ostern ließ der Winter noch einmal seine Muskeln spielen.

von Hannes Harding

31. März 2018, 10:11 Uhr

Neumünster | Kurz vor Ostern ließ der Winter noch einmal seine Muskeln spielen. In der Nacht zu Gründonnerstag sanken die Temperaturen kräftig, so dass das vorherrschende Tiefdruckgebiet seine feuchte Last in Form von reichlich Neuschnee über Neumünster herabrieseln ließ. Und das nicht zu knapp, wie das Bild rechts zeigt. Mit einem Schneeschild vor dem Traktor wurde ein Gehweg gereinigt. Andernorts mussten die Bürger den Schneeschieber noch einmal aus dem Keller holen. Kein Problem mit den kühlen Weiß hatte der Eisbär im Tierpark. Er genoss die kurze Rückkehr von Väterchen Frost sichtlich.