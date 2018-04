Neumünster : Der Winter ließ den Asphalt bröseln

TBZ hat alle Hände voll zu tun, um Schlaglöcher auszubessern. 214 Stellen werden saniert.

von Rolf Ziehm

10. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Die Schlaglochpisten zeigen es: Der Winter hat den Straßen in der Stadt hart zugesetzt. Wo Wasser durch Ritzen eindringen konnte, hat der Frost den Asphalt förmlich aufgesprengt. Das Technische Betriebszentrum (TBZ) hat zurzeit alle Hände voll zu tun, um die gröbsten Schäden zumindest provisorisch auszubessern.

„Wir sind als Feuerwehr für die Verkehrssicherheit tätig“, formulierte es Andreas Pries, der beim TBZ für die Straßenunterhaltung zuständig ist. Arno Ehmke und Ronald Lange waren gestern in Gadeland am Asperkamp, um Schlaglöcher mit Kaltasphalt auszufüllen. Diese Woche soll es aus dem Asphaltmischwerk in Mühbrook auch wieder sogenannten Heißsand geben. „Der hält länger“, sagte Ehmke. Es bleibt aber Flickwerk.

Dauerhafter sollen die Sanierungen sein, die die Stadt auf 33 Kleinflächen bis 100 Quadratmetern plant. Die ersten an der Christianstraße sind schon erledigt. „Das haben wir vorgezogen wegen der Sperrung der Kieler Straße“, sagte Tiefbau-Fachdienstleiter Ralf-Joseph Schnittker: „Nach dem Winter haben wir hier eine Spitze abzuarbeiten. Dafür wird auch eine Firma eingesetzt, mit der wir einen frühzeitig geschlossenen Jahresvertrag haben.“

Eine andere Firma saniert nach einem anderen Verfahren Risse in den Fahrbahnen. Hier hat der Fachdienst Tiefbau 46 Maßnahmen auf der Agenda und laut Schnittker auch schon beauftragt.

Daneben sind für dieses Jahr noch 14 Sanierungen mit Spezialmischgut vorgesehen. Ralf-Joseph Schnittker nannte hier die Straßen Enenvelde, Uferstraße und Wührenallee in Einfeld, in Tungendorf sind es der Wookerkamp, der Oberjörn, die Eichenallee und an zwei Stellen auch die Buddestraße. In Wittorf stehen auf diese Weise die Brackerkoppel, die Koldingstraße, der Ochsenweg, Fohlenweg und Dachsweg zur Sanierung an. In der Gartenstadt ist es der Birkenweg, in der Innenstadt die Feldstraße. „Insgesamt haben wir aktuell 214 Maßnahmen geplant. Das ist von der Anzahl mehr als in früheren Jahren, von der Größenordnung aber nicht“, sagte Ralf-Joseph Schnittker. Die drei Straßenkontrolleure der Stadt seien täglich auf Begehungstour in der Innenstadt unterwegs. In den Außenstadtteilen seien die Kontrolleure im Rhythmus von bis zu drei Wochen auf Inspektion.