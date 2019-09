Nach Grossbrand in Neumünster : Der TS Einfeld will weiter mit dem Pächter arbeiten

Die Vereinsführung hat einen Krisenstab eingesetzt und dankt für die große Solidarität.

von Christian Lipovsek

10. September 2019, 11:56 Uhr

Der TS Einfeld will das langjährige Pachtverhältnis mit seinem Vereinswirt auch nach dem Brand vergangene Woche weiter fortsetzen. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung des Vorsitzenden Rüdiger Schmitt mit. Die Polizei hatte am Montag erklärt, dass ein Strafverfahren gegen den Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet wurde. Damit muss er sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten ergeben, dass er offenbar mit einem Abflammgerät das Gebäude in Brand gesetzt habe.

Erklärtes Ziel des Vereins sei es nun, zum 100-jährigen Bestehen des TSE im Jahr 2021 ein neues Vereinsheim zu haben, so Schmitt. Er bedankt sich zudem für die große Solidarität in der vergangenen Woche. „Wir haben ein überwältigendes Maß an Zuspruch und Unterstützung erhalten – von privaten Personen aller Altersklassen, von unseren Kooperationspartnern in Einfeld, von anderen Sportvereinen und Institutionen aus Neumünster und ganz Deutschland, von Verbänden und Unternehmen, der Stadt Neumünster und dem Land Schleswig-Holstein. Das gibt uns Kraft für die kommenden Aufgaben.“

Der TSE hat mittlerweile einen Krisenstab eingerichtet. Neben den drei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands, Rüdiger Schmitt, Ulli Brandt und Sven Stavenhagen, sind dies Daniel Bredfeldt als Fußballobmann, Wolfgang Wittke als Judo-Spartenleiter, Carsten Kaikowski als ehemaliger 1. Vorsitzender und Nima Sattarzadeh als ehemaliger 2. Vorsitzender. Vorrangiges Ziel sei neben der Beseitigung des Schadens und des Wiederaufbaus vor allem die Aufrechterhaltung des Spiel- und Sportbetriebs.