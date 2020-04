Wegen der Corona-Pandemie : Der Pony-Park Padenstedt läuft im Krisenmodus

Es drohen Verluste in sechsstelliger Höhe durch den Ausfall des Osterferienprogramms.

05. April 2020, 15:47 Uhr

Wie ausgestorben wirkt der Pony-Park Padenstedt. Wo sonst um diese Zeit rund 85 Kinder pro Woche den Reiterhof mit Leben füllen, herrscht jetzt Ruhe. 256 Kinder und Jugendliche hatten sich über die gesamte Zeit der Osterferien für einen Reiturlaub angemeldet. Daraus wird jetzt nichts, der Pony-Park Padenstedt musste den Betrieb für die Dauer der Corona-Schutzmaßnahmen einstellen.

Das betrifft auch den Wochenendbetrieb, denn der Pony-Park unterliegt in diesem Fall den gleichen Kriterien wie ein Tierpark. 256 Briefe mit Absagen hat die Familie Kreikenbohm verschickt, an Eltern und Großeltern – in jedem Umschlag auch ein persönlicher Brief an jedes Kind. Viele Tränen der Enttäuschung bei den kleinen Reitern, große Sorgen bei der Familie Kreikenbohm. Denn mit der Schließung brechen die Einnahmen weg, allein für die Zeit der Osterferien bedeutet das einen Verlust in Höhe einer sechsstelligen Summe im unteren Bereich.

Geld, das man nach der langen Wintersaison dringend braucht. „Nach den Herbstferien beginnt bei uns die reitfreie Zeit. Somit wären die Einnahmen aus den Osterferien die ersten seit Monaten und schon aus diesem Grunde sehr wichtig“, erklärt Susanne Kreikenbohm. Bis zu 200 Haflinger und 100 Ponys müssen auf dem Hof versorgt, gepflegt und bewegt werden. Aufgaben, die während der Ferienreitsaison von Ostern bis nach den Herbstferien auch von den Reitgästen übernommen werden und die jetzt ausschließlich von den Mitarbeitern erledigt werden müssen.

„Kurzzeitarbeit kommt bei uns nicht infrage, das schließt der Pferdebetrieb aus“, erklärt Wolfgang Kreikenbohm, der neben dem Pony-Park Padenstedt eines der erfolgreichsten deutschen Haflingergestüte betreibt. „Unser Betrieb ist eine sogenannte Organschaft und steht auf zwei Beinen. Das ist zum einen der Reiterhof für Kinder und Jugendliche und zum anderen der landwirtschaftliche Betrieb mit der Pferdezucht, EU-Besamungsstation und Lehrbetrieb. Das eine ist ohne das andere nicht möglich, denn das Gestüt allein hält sich nicht. Diese Kombination erklärt auch die große Anzahl an Pferden und Ponys“, so Kreikenbohm weiter.

Verstärkt wird die angespannte Situation durch die rund 40 Pferde, die aus dem Verleih zurückkommen. Seit Jahren bietet der Pony-Park Pferdeliebhabern den kostenlosen Verleih eines Haflingers über die Wintermonate an. Rund 30 Pferde können während der nächsten Wochen noch bei ihren „Leihbesitzern“ bleiben, der Rest kommt auf den Hof zurück.

Es sind nicht nur die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise, die die Familie Kreikenbohm beschäftigen. Es geht auch um tierschutzrechtliche Aspekte und die Sicherstellung der notwendigen Grundversorgung. „Wir müssen sicherstellen, dass allen Pferden eine artgemäße Bewegung und so oft wie möglich ein Weidegang angeboten werden kann. Im Moment ist dieser noch nicht durchgehend möglich, deshalb werden die Haflinger in jeweils zwei Gruppen stundenweise auf die Weide gelassen. Zum täglichen Bewegungsangebot gehören dann die Rundhalle und der Beritt durch unsere Mitarbeiterinnen.“

Eine, die als siebenjähriges Ferienkind begann und jetzt eine Ausbildung zur Pferdewirtin auf dem Reiterhof macht, ist Marina Bauer. Auch sie erlebt die Situation als unwirklich und kann die Enttäuschung der Kinder sehr gut nachvollziehen. „Als kleines Trostpflaster für die Kinder, die jetzt auf ihre Reitferien verzichten müssen, haben wir deshalb einen Instagram-Account eingerichtet, auf dem jeden Tag aktuell über das Neueste aus dem Park berichtet wird. Schon in den ersten Tagen hatten wir fast 800 Follower. Irgendwie versuchen wir die Zeit, bis der Pony-Park wieder öffnen darf, so gut wie möglich zu überbrücken.“

Dass das nicht mehr so lange dauern wird, hoffen alle auf dem Reiterhof. Mit einer gewissen Anspannung blickt man hier auf das bei Züchtern und Pferdefreunden so beliebte Fohlenfest, das traditionell am Pfingstmontag stattfindet. „Wir hoffen, dass unser Fest nicht ausfallen muss. Es wäre das erste Mal seit zwanzig Jahren“, so Susanne Kreikenbohm.

Rund 100 Fohlen sollen in diesem Jahr auf dem Haflingergestüt zur Welt kommen – nicht einfach in diesen Zeiten, wo die Bedingungen für die Präsentation des Haflinger-Nachwuchses im Moment jedenfalls noch sehr ungewiss sind.