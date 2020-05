Bordesholm und Boostedt : Der Neustart nach Corona in Sportpark und Yoga-Studio

Im Sportpark Sam wurde der Betrieb umorganisiert. Auch Personal musste gehen.

Avatar_shz von shz.de

21. Mai 2020, 12:16 Uhr

Yogaleherin Regina Uecker-Roggenbock gibt in Boostedt seit über zehn Jahren Kurse im Hatha-Stil, in denen sie mit den Teilnehmern über Körperarbeit Achtsamkeit trainiert. Am 1. März startete sie nach einer lokalen Veränderung wieder durch, hatte in neue Räumlichkeiten investiert. Die erzwungene Schließung traf die Selbständige hart.

,,Es lief alles gut an, die Kurse waren ausgelastet, einige Teilnehmer sind seit der ersten Stunde dabei“, sagt Regina Uecker-Roggenbock. Der Lockdown aber sorgte für Verunsicherung, etwa 25 Prozent der Kunden kündigten ihre Verträge. Erleichtert zeigte sich die Yogalehrerin über die Lockerungen, die ihr nach dem Einzelunterricht jetzt auch wieder Gruppenunterricht erlauben. ,,Zum Glück ist mir ein Großteil der Teilnehmer treu geblieben. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln kann ich nun wieder Yoga zu viert anbieten“, berichtet sie.

Die neuen Räumlichkeiten bekamen in der Schließungszeit ihren letzten Schliff. Zuversicht gaben ihr Gedanken aus dem Kriya-Yoga, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, und zu tun, was zu tun ist. Die Fokussierung darauf habe ihr geholfen, die Krise gut zu überstehen, so die selbstständige Mutter von vier erwachsenen Kindern.

Auch der Sportpark Sam in Bordesholm ist wieder gestartet. ,,Wir haben durch die Schließung Verluste im hohen sechsstelligen Bereich und brauchen dringend Einnahmen“, sagte Betriebsleiter Gunnar Miebrodt. Seit dem 20. Mai sind an fünf Tagen wieder alle Bereiche für die Gäste geöffnet.

Bei den Bowling-Bahnen wurden Abstände verändert und die knapp 120 auf 70 Plätze reduziert, längere Laufwege für das Personal eingerichtet und Extratische für die kontaktlose Gläserübergabe aufgestellt. Zwischen den Besuchern wird durch leere Bahnen Abstand gehalten, die Bowlingkugeln werden zugeteilt und genauso wie die Leihschuhe nach der Benutzung gründlich desinfiziert.

Badminton und Beachvolleyball darf zu viert gespielt werden. ,,Die Regeln sind ausgehängt, wir können nur an die Vernunft der Spieler appellieren“, so Miebrodt. Durch den Verlust der letzen zwei Monate des Wintergeschäftes und zu erwartende Einbußen am Jahresende sah er sich gezwungen, fünf von zwölf Festangestellten zu kündigen. ,,Mit der beantragten Soforthilfe können wir gerade einen Teil der Pacht decken.“