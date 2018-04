Neumünster : Der „König von Mallorca“ macht Party

Jürgen Drews: Vorverkauf für die „Es war alles am besten“-Tournee ist gestartet.

von Gabriele Vaquette

06. April 2018, 08:43 Uhr

Neumünster | Da lauschen die Fans auf und machen sich ein dickes Kreuz in den Kalender: Jürgen Drews macht im Rahmen seiner „Es war alles am besten“-Tour im September Halt in Neumünster. Der „König von Mallorca“ spielt am Freitag, 28. September, ab 20 Uhr in der Holstenhalle 1.

In seiner Show präsentiert sich der Party-König mal ein bisschen anders, aber auch so, wie man ihn kennt und ihn die Fanscharen schätzen und lieben. Live unternimmt Jürgen Drews eine Zeitreise durch sein Leben und garniert das mit Kultsongs, ob älter wie „Wir ziehn heut Abend auf´s Dach“ oder „Barfuß durch den Sommer“. Jürgen lässt seine Zeit bei den Les-Humphries-Singers Revue passieren – und nicht fehlen darf die Party-„Mucke“ („Wieder alles im Griff“, „König von Mallorca“ oder das legendäre „Ein Bett im Kornfeld“. Das Publikum darf sich auf eine unterhaltsame Kult-Show mit besonderen Lichteffekten und Video-Einspielern aus dem Leben des „Königs von Mallorca“ freuen.

Karten kosten zwischen 40 und 50 Euro (Kombi-Ticket mit After-Show-Party: 52 bis 62 Euro), es gibt sie im Courier-Kundencenter, Kuhberg 34, Tel. 946 27 31, und beim Konzertbüro Auch & Kneidl, Großflecken, Tel. 44 064/-65.