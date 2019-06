Kunstprojekt Mixtur 1 in Neumünster : Der Kleinflecken als Kunstgalerie

Mit modernem Tanz wurde die Projektreihe des neuen Vereins „Das Kunstlabor“ eröffnet.

von Sonja Kröger

24. Juni 2019, 15:19 Uhr

Für eine Kombination aus dynamischen und statischen Bildern sorgt seit Sonntagnachmittag das Projekt „Mixtur 1“ des neuen Neumünsteraner Vereins „Das Kulturlabor“. Noch bis Sonnabend wird der Kleinflecken zur Kunstgalerie, denn an sieben Stationen rund um den Platz hängen hinter den Fenstern Bilder und Skulpturen von 23 norddeutschen Künstlern.

Zum Konzept gehört die Ergänzung durch bewegte Bilder in der Kunstform des Tanzes. So eröffnete die Vernissage mit einer spektakulären Tanzimprovisation der „Freien Tanzkompanie Kiel“ vor der Stadthalle. Rund 70 Zuschauer ließen sich vom Ausdruckstanz der drei Künstler beeindrucken.

Im Anschluss schlenderten die Besucher über den Kleinflecken und folgten den Ausführungen der Kuratorinnen Dr. Andrea Fromm und Kerstin Mempel zu den ausgestellten Werken. Zwischendurch gab es Tanzaufführungen von jugendlichen Neumünsteranern unter professioneller Anleitung.

Die Vorsitzende des Kulturlabors Barbara Geisler erklärte zum Projekt: „Wir wollten etwas Außergewöhnliches und für jeden Menschen Zugängliches machen. Deswegen sind die Bilder hinter den Fenstern auch rund um die Uhr zu besichtigen. Außerdem gibt es kostenfreie Tanzworkshops.“

Die Vernissage kam gut an, Besucherin Gisela Thurnes meinte: „Die Tanzaufführung hat mich richtig beeindruckt. Es wird Zeit, dass Kunst so öffentlich gemacht wird.“ Ihr Begleiter Ulmar Nolde ergänzte: „Wir haben ja kein Museum für Bilder und Skulpturen in Neumünster.“

Ausgestellt wird bis zum kommenden Sonnabend, 29. Juni, unter anderem hinter den Fenstern des Tuch + Technik, im Marktmeisterhaus und dem Kulturbüro. Am Freitag, 28. Juni, finden kostenlose Tanzworkshops im Bildungszentrum an der Kieler Straße 90 statt. Jugendliche von 8 bis 16 Jahre: 14 bis 17 Uhr. Erwachsene ab 16 Jahre: 18 bis 21 Uhr.