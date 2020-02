Stammzellenspende-Aktion : Der kleine Jaron aus Boostedt braucht dringend einen Lebensretter

Der Säugling ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Die Registrierungsaktion der DKMS ist am 22. Februar.

07. Februar 2020, 16:00 Uhr

Boostedt | Der kleine Jaron braucht dringend einen Lebensretter. Nur eine geeignete Stammzellenspende kann dem erst vier Monate alten Säugling helfen. Der Junge hat eine seltene Krankheit, die das Immunsystem zerstört. Eine Therapie mit Stammzellen kann den meist tödlichen Verlauf der Hämophagozytischen Lymphohistiozytose (HLH) aufhalten.

Ein Virus löste die Krankheit aus

Dass ihr erstes Baby die erbliche Krankheit hat, haben die frischgebackenen Eltern aus Boostedt erst vor zwei Wochen erfahren. „Jaron war ein ganz glückliches, entspanntes Kind. Mit einem Mal bekam er Fieber, und es ging ihm immer schlechter“, berichtet die Mutter.

Zunächst wurde eine Viruserkrankung vermutet, dann hat ein Spezialist die seltene Krankheit diagnostiziert, die tatsächlich von einem Virus ins Rollen gebracht wurde. „Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, diese Krankheit im Blick zu haben, wenn es sich um eine scheinbar harmlose Virusinfektion handelt“, appelliert die Mutter. Sie wacht mit ihrem Mann am Bett von Jaron, der mittlerweile im Uniklinikum Hamburg liegt und von Spezialisten betreut wird.

Familie setzt alle Hoffnungen in Registrierungsaktion

Am Donnerstag bekam er zum zweiten Mal eine Antikörpertherapie. „Die geht ihm an die Substanz, er fiebert und ist geschafft“, berichtet die Mutter. Möglicherweise steht noch eine Chemotherapie an. Sie, ihr Mann, die Familie und Freunde setzen alle Hoffnung in eine Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die in Boostedt stattfindet.

Ich wünsche mir, dass viele Menschen kommen und sich registrieren lassen, damit wir einen genetischen Zwilling für Jaron finden. Nur durch Stammzellen hat er die Chance, ein gesundes Immunsystem zu bekommen. Außerdem werden so möglicherweise auch für andere Kinder Spender gefunden. Jarons Mutter

Registrierungsaktion am 22. Februar

Die Registrierung ist schmerzfrei, unkompliziert und kostenlos. Mit einem Wattestäbchen wird eine Speichelprobe entnommen. Die Stammzellenspender sollen zwischen 17 und 55 Jahren sein.

Die Aktion ist am Sonnabend, 22. Februar von 10 bis 14 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule Boostedt an der Twiete 46.