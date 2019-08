Wetter im norden : Der Juli fiel in Neumünster deutlich zu trocken aus

Am 25. Juli stiegen die Temperaturen in der Schwalestadt auf 33,8 Grad.

07. August 2019

Nach den Hitzewellen im Juni gelangte im Juli zunächst mäßig warme, teilweise auch kühle Luft aus dem Norden und Nordwesten Europas zu uns.

Die warme Mittelmeerluft wurde somit verdrängt, und die Temperaturen lagen tagsüber oft nur noch unter oder knapp über der 20-Grad-Marke. Am kühlsten blieb es am 14. Juli mit einer Maximaltemperatur von 16,3 Grad.

In den Nächten gab es mitunter einstellige Werte. Am kältesten war es mit einem Tiefstwert von 8,2 Grad in der Nacht zum 3. Juli. Ab der Monatsmitte stellte sich die Wetterlage wieder um. Ein kräftiges Hoch verlagerte sich vom Nordwesten Europas nach Osten, während sich über dem Atlantik und Russland Tiefdruckgebiete etablierten. Dabei wurde nun heiße Luft aus dem Norden Afrikas bis nach Mitteleuropa und Skandinavien transportiert. So trat in der letzten Dekade eine weitere Hitzewelle auf, bei der an mehreren Orten in Deutschland die 40-Grad-Marke überschritten wurde.

In Lingen gab es dabei am 25. Juli einen neuen deutschlandweiten Rekord von 42,6 Grad. Bei uns kletterten die Temperaturen am gleichen Tag auf 33,8 Grad. Die mittlere Temperatur im Juli lag am Ende bei 17,5 Grad und damit 0,1 Grad unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Die Hitze in der zweiten Hälfte des Monats wurde durch die eher kühle Witterung in der ersten Hälfte ausgeglichen. Der Juli fiel erneut wieder viel zu trocken aus. Mit einer Niederschlagsmenge von 47,9 Litern pro Quadratmeter wurden nur 54 Prozent des Klimamittels erreicht.

Am meisten Regen gab es mit 14,7 Litern am 29. Juli. Die Sonne zeigte sich seltener als im Durchschnitt. Mit gut 179 Stunden wurden 81 Prozent des Sollwertes erreicht.