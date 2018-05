Der Jugendbeirat steht

Sieben Mädchen und acht Jungen mischen künftig in der „großen Politik“ mit / Erste öffentliche Sitzung ist am 15. Mai

von Jens Bluhm

03. Mai 2018, 15:46 Uhr

Neumünsters Jugend hat gewählt: 15 Jugendvertreter, sieben Mädchen und acht Jungen zwischen 14 und 18 Jahren, sollen künftig als gewählte Vertreter des ersten Kinder- und Jugendbeirates (KJB) die Stadtpolitik mitbestimmen.

Zum ersten Mal überhaupt waren in der vergangenen Woche insgesamt 5667 Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aufgerufen, ihre Vertreter zu bestimmen. Insgesamt 1440 Jungen und Mädchen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch und gaben an ihren Schulen oder im Jugendbüro an der Boostedter Straße ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 25,4 Prozent.

„Das ist für das erste Mal ein beachtliches Ergebnis“, stellte Christina Regner gestern fest, die die Wahl für die Stadt organisiert hat und dem künftigen Jugendbeirat auch weiterhin als Geschäftsleiterin zur Seite stehen wird. Regener spricht von einer „gesunden Mischung“ in der neuen Jugendvertretung. So sind in dem neuen Gremium Kandidaten aus fast allen Stadtteilen vertreten: Fünf Jugendbeiräte stammen aus der Stadtmitte, drei aus Ruthenberg, jeweils zwei Jugendvertreter kommen aus Tungendorf und Gadeland. Einfeld, Wittorf und die Gartenstadt sind mit einer Stimme vertreten. Lediglich die Jugendlichen aus Faldera müssen sich von der Jugend aus benachbarten Stadtteilen vertreten lassen.

Der jüngste Jugendvertreter ist Marten Hosmann aus Wittorf, die beiden ältesten sind Celine Rose aus Gadeland und Lina Sophie Grage aus Ruthenberg (beide 18). Am erfolgreichsten schnitt Kemal Magarali (15) aus der Stadtmitte ab: Er wurde konnte 278 Stimmen auf sich vereinen.

Der Kinder und Jugendbeirat, der künftig bei allen jugendrelevanten Themen von der Stadtpolitik gehört werden soll – er hat Rede- und Antragsrecht im Rat und allen politischen Gremien – trifft sich am 15. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung (17 Uhr, Neues Rathaus). Als erste Amtshandlung wird er dort eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter wählen. Die Sitzung ist öffentlich. Wer keine Gelegenheit hat, dort dabei zu sein: Seinen ersten Auftritt wird der KJB voraussichtlich auf der „Jungen Bühne“ bei der Holstenköste (8./9. Juni) haben.