Diesel-Affäre : Der Handel muss es ausbaden

Neumünster | Der Diesel-Gipfel endete mit dem Versprechen von Herstellern und Politik, Millionen Diesel-Autos per neuer Software umzurüsten und sauberer zu machen. Doch auch in Neumünster wird es nicht einfach, das schwer erschütterte Vertrauen der Kunden wieder aufzubauen. Die Händler in der Stadt sehen sich mit vielen Fragen konfrontiert.

„Bei uns läuft das Telefon heiß, die Kunden sind total verunsichert“, sagt Kille Mengelberg, der Chef des Autohauses Nord (BMW, Mini, Hyundai). Am meisten Angst hätten die Leute vor „Fahrverboten mit vermeintlich schmutzigen Dieselautos“, so Mengelberg. Kunden, die ihre Bestellung storniert hätten, gab es beim Autohaus Nord aber noch nicht.

Das sagt auch Dr. Wolf-Dieter Niemann vom Autohaus Süverkrüp + Ahrendt (Mercedes Benz) und berichtet: „Es kommen Fragen. Wir sind auch im Gespräch mit den Kunden.“ Oft gebe es wirtschaftlich auch noch gar keine Alternative zum Diesel, sagt Niemann und nennt etwa das Taxigewerbe. Am Grünen Weg spürt man dennoch: „Der Diesel-Trend wird weniger.“ Lagen bei Neubestellungen Diesel und Benziner früher bei Süverkrüp + Ahrendt gleichauf, sei die Diesel-Quote nun auf 40 Prozent gesunken.

Rolf-Dieter Fröhling ist Präsident des Kfz-Verbands Schleswig-Holstein und bestätigt diesen Trend auch für den Gebrauchtwagenmarkt. „Jüngere und auch ältere Diesel sind beim Wiederverkaufspreis gesunken, Benziner im Wert gestiegen“, so Fröhling. Dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage greife seit etwa zwei bis drei Monaten. Die Zulassungszahlen von Dieseln seien leicht rückläufig.

Dr. Hartmut Joswig vom Opel-Händler Lensch + Bleck berichtet ebenfalls von verunsicherten Kunden, kann aber keine Zurückhaltung beim Autokauf erkennen. Der Monat Juli sei sogar außergewöhnlich stark gewesen. „Stornierungen hatten wir keine einzige. Wir verkaufen auch noch Dieselfahrzeuge“, so Joswig, der das Verhältnis auf etwa ein Drittel Diesel zu zwei Drittel Benzinfahrzeuge beziffert. „Das Thema ist bei uns nicht so präsent.“

Gut lachen hat auch Toyota-Händler Frank Oswald. „Wir haben selbst ganz wenig Diesel-Fahrer, vorwiegend Benziner, Hybrid- oder Elektrofahrzeuge und sind damit gut für die Zukunft gerüstet“, sagt Oswald und attestiert den Autofahrern auch in Neumünster ein gestiegenes Umweltbewusstsein. Deshalb sei die Verbitterung auch jetzt so groß. Oswald: „Diesel-Fahrer wollten umweltfreundlich fahren – und fühlen sich jetzt getäuscht.“

Für Kille Mengelberg ist der Diesel mit Ad-Blue-Schadstoffreinigung gute Technik. Sein Vorschlag: „Eine Abwrackprämie für alte Diesel bei einem Umstieg auf Euro-6-Norm.“





von Rolf Ziehm

erstellt am 07.Aug.2017 | 08:00 Uhr