Hein Tüt sagt „Guten Morgen‘‘ : Der familiäre Biorhythmus

Heute erklärt Hein Tüt, warum man sich immer wieder vor dem Kühlschrank trifft.

20. April 2021, 07:06 Uhr

Das hatte Hein sich eigentlich anders vorgestellt. Immer hatte er seine Nachbarn beneidet, wenn mal wieder alle Drei Home-Office-Woche hatten. Er vermutete, dass sich alle in trauter Runde – vielleicht am Küchentisch – nebeneinander vor sich hin arbeiten, ab und zu miteinander munter plauderten. Doch weit gefehlt! Als er mit seinem Nachbarn am Gartenzaun klönte, beschrieb ihm der Gute den Arbeitsalltag daheim völlig anders: Jeder sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und werkelt stundenlang vor sich hin. Längere Online-Konferenzen, Telefonate oder Home-Schooling per Computer würden ein gemeinsames Arbeitszimmer mit familiärer Kommunikation überhaupt nicht möglich machen, erläuterte der Nachbar. Dann überlegte er kurz und sagte: „Ich würde sogar sagen, dass ich meine Familie im Home-Office sogar seltener spreche als an den Tagen, an denen alle außer Haus arbeiten. Eigentlich treffen wir uns auch höchst selten an den Home-Office-Tagen. Und dann auf jedem Fall immer vor dem Kühlschrank.“ Das wiederum kann Hein gut verstehen: Als Familie hat man nun mal einen sehr ähnlichen Biorhythmus.

Guten Tag, bis morgen!