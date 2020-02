Pflegeberufekammer Neumünster : Der Fachkräftemangel bedroht die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein

Andreas Westerfellhaus diskutierte als Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege mit Experten neue Konzepte zur Lösung.

von Rolf Ziehm

25. Februar 2020, 18:22 Uhr

Vorübergehend stillgelegte Klinikbetten, lange Wartezeiten, überlastetes Personal – der Fachkräftemangel bedroht die Gesundheitsversorgung. Nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Ärzte werden händeringend gesucht. Der Fachkräftemangel trifft alle Bereiche im Gesundheitswesen und wird sich demografisch verschärfen – immer mehr ältere Menschen werden versorgt werden müssen, immer weniger junge Menschen entscheiden sich für einen Gesundheitsberuf.

Wie dieser enorme Strukturwandel zu bewältigen sein wird, das diskutierten gestern Patricia Drube, Carola Neugebohren und Frank Vilsmeier von der Pfegeberufekammer Schleswig-Holstein sowie Dr. Swante Gehring (Ärztegenossenschaft Nord) mit Andreas Westerfellhaus. Der Staatssekretär ist auch Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege und konstatierte: „Wir müssen das Thema Versorgung neu denken, dafür tradierte Wege verlassen.“ Dafür benötige es neue interdisziplinäre Konzepte, die nur im Schulterschluss aller Berufsgruppen im Gesundheitswesen entwickelt werden könnten.

Westerfellhaus empfahl den Blick über die Grenzen – und das nicht nur mit dem Fokus auf eine Zuwanderung von Fachkräften. In anderen Ländern werde viel mehr am Patienten orientiert gearbeitet. Hier werde eine demente dehydrierte Patientin dagegen von einer Pflegeeinrichtung ins Krankenhaus verlegt, um dort eine Infusion zu bekommen. Das ginge aber auch im Heim, waren sich die Experten einig. Wenn umgekehrt Krankenhauspflegekräfte auch ambulant tätig werden dürften, können man viel Geld und Ressourcen sparen, so Gehring. Westerfellhaus: „Es gilt der einfache Satz: Es muss der machen, der es am besten kann.“

In Deutschland gebe es in 16 Bundesländern jeweils unterschiedliche Pflegehelferausbildungen. Man werde jetzt in vielen Bereichen den Feinschliff ansetzen müssen. Westerfellhaus: „Wenn eine Idee gut ist, müssen wir die Verhinderungsgründe abschaffen, nicht die Idee.“

Eine zentrale Frage für die Zukunft sei, ob es gelinge, „Pflegende, die ausgestiegen sind, wieder für den Beruf zu motivieren“, sagte die Präsidentin der Pflegberufekammer, Patricia Drube. Fast die Hälfte wäre bereit, zurückzukehren, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern, sagte Westerfellhaus.