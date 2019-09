Feuerwehr Rendswühren : Der dritte Stern hängt

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenrade schaffte die Leistungsbewertung „Roter Hahn Stufe 3“.

22. September 2019, 18:30 Uhr

Rendswühren | Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Neuenrade prangen am Schild mit dem roten Hahn seit Sonnabend drei Sterne. Die Vorbereitung von einem Dreivierteljahr haben sich gelohnt. Mit Bravour holte die Freiwillige Feuerwehr Neuenrade mit 421,75 von 500 möglichen Punkten in der Leistungsbewertung „Roter Hahn Stufe 3“ den begehrten dritten Stern.

Die freudige Erwartung auf die Prüfungen war den Kameraden der Wehr zu Beginn der Prüfungsaufgaben schon anzumerken. Bürgermeister der Gemeinde Rendswühren, Dr. Thomas Bahr, Ehrenbürgermeister Claus Hopp und Amtswehrführer Michael Haagen ließen es sich nicht nehmen, ihrer Wehr bei dieser Prüfung beizustehen.

Fahrezeuge wurden gesichtet

Bevor es zum praktischen Teil ging, mussten einige Theorie-Hürden gemeistert werden. Es gab die Anzugskontrolle, die Einsatzkleidung wurde einer Sichtung unterzogen sowie die beiden Einsatzfahrzeuge, das Tragspritzenfahrzeug (TSF) und das Löschgruppenfahrzeug (LF8/6), wurden unter die Lupe genommen.

Unter den fachmännischen Augen der Prüfer mussten die 31 Kameraden unter der Leitung des Neuenrader Gemeindewehrführers Frank Wiese einen Marsch der geschlossenen Abteilung mit mindestens zwei Richtungsänderungen präsentieren. Ein Vortrag vom stellvertretenden Sicherheitsbeauftragten Manfred Urbasch über Gefahren der Einsatzstelle gehörte genauso zur Prüfung, wie die Beantwortung von Fachfragen, die an die gesamte Wehr gestellt wurden.

„Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall“

Rettungsknoten, Mastwurf und Zimmermannstich gehören zum kleinen Einmaleins der Feuerwehr, die Beherrschung dieser Knoten und Stiche wurde verlangt. Nach der Mittagspause ging es weiter mit einer Einsatzübung „Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall“. Eine Puppe als Fahrer musste mit Hydraulikspreizer und Hydraulikschere möglichst schonend aus einem präparierten Kleinwagen gerettet werden.

Eine Löschübung nach Feuerwehrdienstvorschrift stand als letztes auf der Prüfliste. Eine vermisste Person musste unter der Leitung des Gemeindewehrführers Frank Wiese in einer „brennenden“ Scheune gefunden und gerettet werden sowie die Scheune anschließend gelöscht werden.

Zum Schluss übergab die Prüfungskommission unter der Leitung von Hans Günter Wichelmann vom Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein der FF Neuenrade die ersehnte Urkunde sowie den dritten Stern. Für zwei weitere Sterne ist noch Platz auf dem Schild, das am Gerätehaus hängt.