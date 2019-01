Arbeitsmarkt in Neumünster : Der Dezember war top

Arbeitslosenquote zum Jahresende mit 4,8 Prozent im gesamten Agenturbezirk und 7,7 Prozent in Neumünster am geringsten.

von Rolf Ziehm

04. Januar 2019, 15:45 Uhr

„Zum Jahresabschluss zeigt sich der Arbeitsmarkt in Mittelholstein in Bestform“, freut sich Thorben Sauck, der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster. Die Arbeitslosenzahlen sind im Jahresverlauf kontinuierlich weiter gesunken und liegen im Dezember 2018 auf einem historischen Tiefstand.

Im Agenturbezirk, der die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst, sind im Dezember 8818 Menschen als arbeitslos geführt. Das sind 53 weniger (minus 0,6 Prozent) als im November und 1 114 weniger als ein Jahr zuvor (minus 11,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie vor einem Monat 4,8 Prozent. Im Dezember 2017 lag sie noch bei 5,5 Prozent.

In Neumünster waren zum Jahreswechsel 3275 Menschen – 54 weniger als im November und 245 weniger als vor einem Jahr – arbeitslos.  Die Arbeitslosenquote beträgt 7,7 Prozent. Im November lag sie bei 7,8 Prozent, im Dezember vor einem Jahr bei 8,4 Prozent. „Niemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen war die Arbeitslosenzahl geringer als jetzt“, so Agentur-Vize Thorben Sauck. Anders als in den Vorjahren habe es nicht einmal einen Anstieg gegenüber den Novemberzahlen gegeben. Die Nachfrage nach Arbeitskräften blieb das ganze Jahr über auf hohem Niveau. Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur und der Jobcenter wurden im Dezember 575 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Handel, Zeitarbeit, Gesundheit/Soziales und verarbeitendes Gewerbe meldeten im Dezember Personalbedarf.

Positiv bewertet den Jahresabschluss auch Arbeits-Staatssekretär Thilo Rohlfs: „Die Arbeitsmarktzahlen sind hervorragend. Aber wir müssen dranbleiben: Fachkräftebedarf, nachhaltige Beschäftigungssicherung und die vollständige Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials sind die Top-Themen auf der Agenda.“