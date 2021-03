Der Courier kommt digital in den Unterricht

Zisch-Projekt: Viele Jahre wurde die raschelnde Zeitung gelesen – jetzt geht die Papier-Ära zu Ende

von Dörte Moritzen

07. März 2021, 18:03 Uhr

Auch wenn viele Schüler coronabedingt zurzeit noch zu Hause lernen, startet ab dem heutigen Montag wieder das Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch). Bis zum 19. Juni haben dann 358 Schüler aus 13 Klassen von zehn Schulen in Neumünster und den Umlandgemeinden die Möglichkeit, täglich mit dem Holsteinischen Courier zu lernen – und zwar digital.

In dem Projekt-Zeitraum erhalten die Teilnehmer täglich kostenlos die Tageszeitung und setzen sich im Unterricht gezielt mit dem Thema Medienkunde auseinander. Das medienpädagogische Projekt unterstützt Lehrkräfte bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht und hilft den Schülern, den sicheren Umgang mit Informationsmedien zu erlernen. Es fördert darüber hinaus die Lese- und Schreibfähigkeiten der jungen Zeitungsleser.Regelmäßiger NewsletterDas kommende Zisch-Projekt bringt eine Neuerung mit sich: Es wird das erste rein digitale Angebot sein. Das bedeutet, die Lehrkräfte haben Zugangsdaten für eine kostenlose Digital-Nutzung der sh:z-Veröffentlichungen erhalten, so dass sie ihre Klassen anmelden konnten. So kann jeder Schüler auch von zu Hause am Zeitungsprojekt teilnehmen.

Mittlerweile sind viele Schulen technisch soweit ausgestattet, dass sich die Teilnehmer auch im Klassenzimmer über die Online-Tageszeitung problemlos informieren können. Die für das Projekt zuständige Agentur Raufeld versorgt auch in diesem besonderen Durchgang die Lehrer regelmäßig mit Tipps und Anregungen für einen spannenden Unterricht in Form eines Newsletters.

Unterstützt wird das Zisch-Projekt von Edeka Nord. Das Unternehmen möchte in Zeiten von Distanzunterricht und Homeschooling besonders das Thema „Gesunde Ernährung“ in den Fokus rücken und den teilnehmenden Schülern näher bringen.

An der Aktion „Zeitung in der Schule“ nehmen folgende Schulen und Institutionen teil: der Ausbildungsverbund Neumünster Bildung und Beruf, die Salo Brügger Hof GbR , die Elly-Heuss-Knapp-Schule, die Fröbelschule, die Grundschule Bönebüttel, die Hans-Böckler-Schule , die Jordanschule Altenhof, die Wilhelm-Tanck- und die Holstenschule.