wetter in neumünster : Der August zeigte sich wechselhaft mit wenig Regen

Das letzte Monatsdrittel wurde zunächst durch eine stabile Hochdrucklage geprägt.

Avatar_shz von hc

05. September 2019, 14:30 Uhr

Im August sorgte ein Wechsel von Hoch- und Tiefdruckeinfluss in den ersten beiden Dekaden für recht unbeständiges Wetter. Damit stellte sich eher typisches Sommerwetter für Mitteleuropa ein. Die Temperaturen pendelten dabei zuerst zwischen 21 und 25 Grad, zur Monatsmitte dann nur noch zwischen 18 und 21 Grad. Am 13. August wurden tagsüber sogar nur 17,8 Grad erreicht. Es war der kälteste Tag des Monats.

Das letzte Monatsdrittel wurde zunächst durch eine stabile Hochdrucklage geprägt. Die Temperaturen stiegen dank Hoch „Corina“ und einströmender Luft aus Südeuropa nach und nach wieder an, und es wurde sommerlich heiß. Feuchte Luft sorgte in den letzten Monatstagen hier und da aber für Regenschauer und Gewitter. Insgesamt gab es im August sieben Tage mit Temperaturen über 25 Grad, an 2 Tagen wurde auch die 30-Grad-Marke überschritten.

Am 28. August wurde der Höchstwert des Monats von 31,1 Grad gemessen. Mit einer mittleren Temperatur von 18,1 Grad lag der August 0,9 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Den Tiefstwert des Monats gab es mit 9 Grad in der Nacht zum 14. August. Es war eine von vier Nächten, in der die Temperatur unter die 10-Grad-Marke sank.

Trotz des teilweise wechselhaften Wetters kam im August eine zu geringe Niederschlagsmenge zusammen. Mit 70,7 Litern pro Quadratmeter wurden 87 Prozent des Sollwerts erreicht. Insgesamt registrierte man 18 Tage mit Regenfällen. Am meisten Regen ging mit 25,5 Litern am 2. August nieder. Die Sonnenscheindauer lag mit fast 213 Stunden vier Prozent über dem Klimamittel.