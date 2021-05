OB-Wahl in Neumünster : Der Amtsbonus von Olaf Tauras reichte nicht zur absoluten Mehrheit

SPD ist trotz weiten Abstands zufrieden mit dem Wahlergebnis

09. Mai 2021, 21:04 Uhr

Der Amtsbonus hat den Ausschlag für den Wahlsieger Dr. Olaf Tauras (CDU) gegeben. Der von der CDU unterstützte, aber als Einzelbewerber angetretene Verwaltungschef errang bei der Oberbürgermeister-Wahl mit 40,6 Prozent mit Abstand die meisten Stimmen, muss sich aber am 30. Mai in der Stichwahl gegen Tobias Bergmann (SPD) behaupten, der auf 26,9 Prozent der Stimmen kam und damit Sven Radestock (Grüne, 22,3 Prozent) das Nachsehen gab.

Tauras: Stichwahl war zu erwarten

Dass es zu einer Stichwahl kommen werde, habe er erwartet, sagte Tauras: „Wir hatten fünf Kandidaten, vier haben einen engagierten Wahlkampf gemacht.“ Die Neumünsteraner nahmen Tauras offensichtlich nicht übel, dass er zunächst auf eine dritte Kandidatur verzichtete, nach dem Rückzug von Jutta Schlemmer dann aber doch antrat. Dass die CDU im Bund – Stichworte: Kanzlerkandidatenkür und Maskenaffäre – und auch im Kreisverband Neumünster mit dem Rücktritt des Kreisvorsitzenden Wolf Rüdiger Fehrs nach dem Vorwurf der „Hinterzimmerpolitik“ keine gute Performance zeigte, hat Tauras nicht geschadet.

Die Neumünsteraner trauen ihm zu, die Corona-Krise vor Ort managen zu können. Tauras: „OB-Wahlen sind Personenwahlen. Ich glaube schon, dass ich nicht nur bei Corona, sondern bei allen Themen bewiesen habe, dass die Stadt in den vergangenen zwölf Jahren voran gekommen ist, und dass sich das auch in der Stichwahl auszahlt.“

CDU will nochmal richtig Gas geben

CDU-Fraktionschef Gerd Kühl: „Olaf Tauras ist der beste Kandidat. Vielleicht muss er den Unterschied zu Bergmann deutlicher machen und seine eigenen Verdienste klarer herausstellen.“ Für den kommissarischen CDU-Kreisvorsitzenden Jan Hinrich Köster ist das Wahlergebnis "keine Überraschung - und ein deutlicher Sieg für Olaf Tauras und die CDU. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir in den kommenden drei Wochen richtig Gas geben."

Tobias Bergmann hofft bei der Stichwahl auf Grünen-Unterstützung

Strahlende Gesichter gab es schon kurz nach 19 Uhr bei den Sozialdemokraten im SPD-Büro am Großflecken. „Olaf Tauras hatte mit seinem Amtsbonus einen klaren Vorteil, aber ich bin total glücklich mit diesem Ergebnis. Das erste Ziel ist geschafft. In der Stichwahl sind meine Chancen dann noch besser, dass ich gewinne. Ich werde noch einmal richtig Gas geben“, erklärte Tobias Bergmann. Dabei setze er auch auf die Stimmen der Grünen-Wähler.

Neumünster brauche einen Neuanfang, und das trauten die Bürger offenbar ihm am ehesten zu. „Ob ich von den CDU-Querelen profitiert habe, weiß ich nicht. Olaf Tauras hat aber nicht richtig ein Zeichen gegeben, dass er noch einmal was reißen möchte“, so der 49-Jährige.

Kirsten Eickhoff-Weber: Chance eines Neustarts

„Unser realistisches Ziel war die Stichwahl. Mit Herrn Bergmann haben wir jemanden, der nicht aus Neumünster kommt, und darin liegt die große Chance eines Neustarts mit jemandem, der nicht in seinen Netzwerken gefangen ist und ein versierter Profi ist“, sagte die SPD-Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber, die gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Volker Andresen die Wahl verfolgte. „Das ist ein klasse Ergebnis für Neumünster“, so Andesen.