Denkzettel war nicht mehr nötig

Amtsgericht stellt Verfahren gegen Unfall-Fahrer ein

von Jens Bluhm

04. Mai 2018, 12:30 Uhr

Es war nur ein Moment der Unachtsamtkeit , aber er veränderte ein Leben tragisch und unwiderruflich:

Am 26. September vergangenen Jahres befuhr Thomas S. (49, Name von der Redaktion geändert) die Neumünsterstraße in Boostedt und wollte nach rechts in die Feldstraße einbiegen. Weil zwei junge Asylbewerber am Straßenrand scheinbar noch überlegten, wohin sie gehen sollten, zögerte der Fahrer einen Moment und warf einen kurzen Kontrollblick nach links. Als er wieder nach rechts schaute, sah Thomas S. die beiden jungen Männer noch immer am Straßenrand. Was er nicht sah, war, dass sich – möglicherweise von den beiden Fußgängern verdeckt – ein flottes E-Bike an die Straßenecke herangeschoben hatte. Auch den Ausruf „Hey, hey“ des überraschten Radlers hörte er nicht mehr und bog um die Ecke, das Unglück nahm seinen Lauf: Auto und Radler stießen zusammen. Der 80-jährige Fahrer stürzte vom E-Bike und blieb schwer verletzt liegen.

Thomas S. sprang sofort aus dem Wagen, lief zu dem Gestürzten und leistete gemeinsam mit einem herbeigeeilten Nachbarn Erste Hilfe: „Er war noch ansprechbar, hat mir sogar seine Telefonnummer gegeben, damit ich ihn später erreichen könnte“, erinnerte sich Thomas S. an die ersten Minuten nach dem Unfall. „Deshalb war ich ja so geschockt, als ich wenig später von den dramatischen Folgen des Unfalls gehört habe“, sagte der Unfallfahrer gestern vor Gericht.

Tatsächlich war der Sturz tragisch: Das 80-jährige Unfallopfer wurde – obwohl zunächst noch länger ansprechbar – in die Intensivstation verlegt. Die Ärzte stellten schwere Hirnverletzungen fest und mussten die Schädeldecke öffnen, um das Hirn vom Druck zu entlasten.

Der 81-jährige Mann ist inzwischen ein Pflegefall und lebt in einem Heim. Den linken Arm kann er kaum noch gebrauchen, eine Gesichtshälfte hängt, die Sprache ist verwaschen.

Ihr Vater sei bis zum Unfall ein lebensbejahender Mensch gewesen, beschrieb die Tochter (34) auf Fragen der Richterin die Situation ihres Vaters. „Heute sitzt er im Rollstuhl, wie soll er sich fühlen?“, sagte sie bitter.

Juristisch war der Fall klar: Weil er es im entscheidenden Moment an der nötigen Aufmerksamkeit hat fehlen lassen, hat Thomas S. sich der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. „Aber muss das auch strafrechtlich geahndet werden, damit sowas nicht noch einmal passiert? – Ich bin mir da nicht sicher“, fasste die Richterin zusammen und konnte damit auch die Staatsanwältin gewinnen.

Immerhin hatte Thomas S. sich nach dem Unfall ohne Tadel verhalten und offenbar wiederholt versucht, Kontakt zum Unfallopfer aufzunehmen. Das Gericht entschied sich daher gegen eine Verurteilung und stellte das Verfahren gegen den arbeitslosen Unglücksfahrer gegen Zahlung eines symbolischen Schmerzensgeldes von 300 Euro ein.