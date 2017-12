Gerichtsbericht : Denkzettel für Freundin führt in den Knast

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jens Bluhm

erstellt am 05.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Es sollte wohl eine Lehre für die Freundin werden, richtete sich aber schließlich gegen ihn selbst: Für immerhin 14 Wochen schickt das Amtsgericht einen 46-jährigen Neumünsteraner hinter Gitter, der im vergangenen Sommer während eines nächtlichen Streits in einer Innenstadtkneipe auf dessen Besitzer und zwei seiner Angestellten eingeprügelt hatte.

Dabei hatte der Mann eigentlich eine gute Erklärung für seine Attacken: Er habe in der besagten Nacht nach einem Kneipenbummel mit der Freundin nur noch einen letzten Absacker trinken wollen, als seine Lebensgefährtin plötzlich feststellte, dass ihr Handy verschwunden sei. Mit der Bedienung und anderen Gästen habe man hin und her überlegt und sogar hinter dem Handy her telefoniert. „Plötzlich lag es wieder auf dem Tresen, und als ich dann auch noch als Dieb verdächtigt wurde, wurde es laut“, beschrieb der Mann dem Richter die Ausgangssituation. Er sei an den Spielautomaten gedrängt worden und habe dann auch schon die ersten Schläge einstecken müssen, malte der Angeklagte sich selbst als Opfer.

Der Besitzer der Kneipe und seine Angestellten, aber auch ein unbeteiligter Gast erinnerten sich ganz anders: Tatsächlich habe die Freundin über das verlorene Handy gejammert und sich deswegen böse Vorwürfe ihres Lebenspartners gefallen lassen müssen, sagten sie übereinstimmend aus. Um der Frau zu helfen, habe man gemeinsam überlegt, was zu tun ist und etwa beim Taxi-Fahrer und in anderen Kneipen nachgeforscht, sagte die Wirtin aus. Dann habe der Mann plötzlich das vermisste Handy herausgezogen und es (zunächst verdeckt für seine Freundin) grinsend auf den Tresen gelegt: „Offenbar wollte er ihr eine Lehre erteilen oder sie nur ärgern“, erklärte sich die Kneipenwirtin das abstruse Versteckspiel ihres Gastes.

Das fanden allerdings auch die freiwilligen Helfer bei der Handysuche nicht lustig. Als sich eine Kollegin lautstark beschwerte – „Sag mal, willst du uns hier alle veräppeln?“ – sei aber auch dem Witzbold das Lachen vergangen.

Ein übereinstimmendes Bild lieferten verschaukeltes Personal und Kneipengäste auch über den weiteren, handfesten Verlauf des Abends: Vielleicht aus Wut über seine missglückte oder missbilligte Lektion für die Freundin, rastete der Angeklagte offenbar vollends aus, versetzte dem Kneipeninhaber, als der ihn des Lokals verwies, einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht, und teilte auch gegen Wirtin und Bedienung kräftig aus, die ihrem Chef zu Hilfe kommen wollten.

Sogar noch am Boden liegend, trat der wütende Gast wild um sich, bevor er schließlich bis zum Eintreffen der Polizei gebändigt werden konnte.

Einzig dem Verteidiger wollte diese auch durch unbeteiligte Zeugen schlüssig und glaubhaft belegte Version der Abläufe nicht einleuchten, er forderte für seinen Mandanten Freispruch. Das Gericht folgte dagegen weitgehend der Staatsanwaltschaft und blieb mit drei Monaten und zwei Wochen nur knapp unter der Forderung des Anklagevertreters. Er hatte vier Monate ohne Bewährung gefordert.

Wird das Urteil rechtskräftig, muss der Neumünsteraner tatsächlich in Haft. Wie vom Vertreter der Staatsanwaltschaft gefordert, versagte der Richter dem einschlägig vorbestraften Mann die Bewährung: Erst im Mai dieses Jahres hatte ihm das Gericht in einem ähnlich gelagerten Fall den Widerruf der Bewährung angedroht. „Der Angeklagte hat hinreichend belegt, dass er sich die Bewährung nicht verdient hat“, schloss der Richter die Verhandlung.