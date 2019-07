Defekter Schieber: Faldera vier Stunden ohne Fernwärme

von Jens Bluhm

09. Juli 2019, 15:18 Uhr

Neumünster | Ein defekter Schieber hat gestern Vormittag die Fernwärmeversorgung in Faldera und der südwestlichen Innenstadt lahmgelegt. Bis zu 800 Stadtwerke-Kunden waren zwischen 9.30 und 13 Uhr vom Netz abgekoppelt. Je nach Hausanschluss mussten sie in dieser Zeit auf Heizungswärme und/oder Warmwasser verzichten.

Die Panne war gestern Morgen kurz nach 9 Uhr in der Leitstelle der SWN an der Bismarckstraße aufgefallen. Als Ursache machten SWN-Techniker kurz darauf einen defekten Schieber in einer Umformstation in Faldera aus. Die Techniker mussten einen Teil der Rohrleitungen abkoppeln, bevor sie mit dem Austausch des über 30 Jahre alten Schiebers beginnen konnten. Gegen 12 Uhr waren die Reparaturarbeiten abgeschlossen. „Es dauert aber bis zu einer Stunde, bis die Heizwärme überall wieder da ist“, sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe.

Wegen der Ferien und weil viele betroffene Wohnungsinhaber zur Arbeit waren, habe es nur wenige Beschwerden besorgter SWN-Kunden gegeben, sagte Grewe.

Von der Störung im Fernwärmenetz betroffen waren vor allem Haushalte in folgenden Straßen: Bahnhofstraße, Bogenstraße, Ehndorfer Straße, Färberstraße, Friedrichstraße, Fritz-Klatt-Straße, Hinter der Bahn, Kaiserstraße, Kolberger Straße, Liegnitzer Straße, Urquell, Linienstraße, Maria-Lohmann-Weg, Meisenweg, Nachtigallenstraße, Pastor-Keding-Weg, Schneiderweg, Seilerstraße, Waldenburger Straße, Walter-Hohnsbehn- Straße, Walter-Jansen-Weg, Wasbeker Straße, Weberstraße, Werderstraße, Wernershagener Weg, Wilhelmstraße und Wippendorfstraße.