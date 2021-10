Fußball : Debüt im DFB-Trikot: Joris Bente aus Neumünster ist jetzt Nationalspieler

Der für Holstein Kiel auflaufende Schwalestädter kommt gegen die Schweiz bis in die Nachspielzeit hinein zum Einsatz.

Bad Zurzach | Neumünster hat einen weiteren Fußball-Jugendnationalspieler. Beim 2:2 gegen die Schweiz in Bad Zurzach im Kanton Aargau bestritt Joris Bente vor 750 Zuschauern sein erstes Länderspiel in der U 16-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes. Damit knüpft der 15-Jährige, der zum U 17-Bundesligakader von Holstein Kiel zählt, an alte Traditionen an. So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.