Theater in Dätgen : „De Speel-Lüüd ut Deuten“ präsentieren ihr neues Stück

„De Speel-Lüüd ut Deuten“ proben fleißig. „Zirkus op unsen Buuernhoff“ aus der Feder von Gero Janovsky führt die Theatergruppe aus Dätgen auf.

von Susanne Otto

05. Januar 2020, 15:20 Uhr

Wie jedes Jahr überwintert der Zirkus Spinelli auf dem Bauernhof der geschäftstüchtigen Gertrud Ewers. Ihre Tochter Steffi ist total dagegen, sie hat Bedenken, dass sich die Kamele und Zebras über Kreuz mit den Pferden und Kühen vermehren könnten. Der Knecht Mario wittert seine Chance und will beim Zirkus als der Zauberkünstler Supermario Karriere machen.

Zirkusdirektor Alfredo Spinelli hat seine liebe Not mit den Artisten, keiner hört auf ihn, am wenigsten seine Tochter, die Hochseilartistin Sofia. Als Sofia und Steffi dann erfahren, dass ihre Eltern heiraten wollen, geht erstmal ein Zickenkrieg los.

Beginn ist immer um 19.30 Uhr. Für folgende Aufführungen gibt es noch Restkarten:

Zum Assmus in Warder am Freitag, 31. Januar.

Zur Gnutzer Mühle in Gnutz: Freitag, 7. Februar; Sonnabend, 8. Februar; Freitag, 14. Februar; Sonnabend, 15. Februar; Sonnabend, 22. Februar.

Karten gibt es für acht Euro in den jeweiligen Gaststätten oder unter Tel. 0 43 29/303 bei Ingrid Janovsky.