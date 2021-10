Handball-Oberliga HH/SH Männer : Davon kann die SG Wift Neumünster nur träumen

Die „Bären“ haben nicht annähernd solch komfortable Bedingungen wie ihr Gastgeber THW Kiel II.

29. Oktober 2021, 14:33 Uhr

Die Spreu will sich nicht recht vom Weizen trennen lassen. Das Gute und das Schlechte liegen in der Handball-Oberliga der Männer dicht beieinander. Die auf Rang 7 platzierten „Bären“ der SG Wift (2:8 Punkte/117:124 Tore) müssen sich am Sonntag (15 Uhr) bei den „Jungzebras“ vom THW Kiel II (Rang 4, 6:4/140:126) behaupten.

Trainer mit Autobiografie

Insgesamt liegen fünf Mannschaften mit je sechs Pluspunkten gleichauf. Darunter ist eben jener THW II, der von der „Zebra“-Legende Klaus-Dieter Petersen trainiert wird. Den Titel seines autobiografischen Buches („Das Herz muss voller sein als die Hose“) impfte er zuletzt an der Seite von Martin Heuberger der U 19-Nationalmannschaft ein. Diese holte in Kroatien den EM-Titel.

Sein eigenes Lebens- und Handballmotto versucht Petersen (340 Länderspiele, unter anderem Europameister und neun Mal Deutscher Meister) den Nachwuchskräften im Training und im Spiel mitzugeben. Dazu trainieren viele Spieler der U 23 bei den Profis des Rekordmeisters oder in der 3. Liga beim Kooperationspartner TSV Altenholz zusätzlich mit.

„Wir haben die Seuche“

Von solchen Bedingungen kann Wift-Trainer Kevin Ehrenberg nur träumen. Die aktuelle Trainingswoche bot „eine überschaubare Runde“, wie es Ehrenberg ausdrückte. „Wir haben die Seuche“, stöhnt der Coach. Vier Spieler mussten die Übungseinheiten auf Grund von Erkältungskrankheiten sausen lassen. Mit Matthias Koslowski, Louis Haß, Lukas Steger und Pierre Fleischer waren vier Akteure aus beruflichen Gründen nicht immer beim Training.

Während Koslowski und Louis Haß wohl zum Kader zählen, ist es bei Steger und Fleischer vom Gesamt-Personalstand abhängig. Frohe Kunde kommt von Oliver Daut, der im Abschlusstraining seine ersten Gehversuche nach einem Muskelfaserriss unternahm. Außerdem hat Moritz Haß seine Erkältung auskuriert.

Nur ein Torwart

Sorgen gab es unter der Woche auf der Torwartposition. Kay Krafzik war einziger Schlussmann, weil Christoph Kumnick im Urlaub weilte und Moritz Schröder wegen einer Mandelentzündung auf Antibiotika zurückgreifen musste.

„Es ist ein weiteres Spiel, in dem wir uns entwickeln können“, will Ehrenberg keinesfalls voreilig die Flinte ins Korn werfen. Der THW habe gut ausgebildete Spieler aus der A-Junioren-Bundesliga. „Deswegen wird es nicht einfach“, weiß der 40-Jährige.