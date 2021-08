Fußball-Oberliga Süd : Dauerkarten beim PSV Neumünster zum Schnäppchenpreis

Neumünster | Das ist mal ein richtig gutes Angebot: Der PSV Neumünster bietet ab sofort wieder Dauerkarten an. Die Heimspiele des Fußball-Oberligisten der Süd-Staffel plus die Begegnungen der Meister- oder Abstiegsrunde sind für nur 40 Euro zu sehen. Vorverkaufsstelle ist das Vereinslokal „Time Out“ an der Stettiner Straße. Die Grün-Weißen starten gleich mit einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.