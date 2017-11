Bönebüttel : Das Wehrhaus ist sein letztes großes Projekt

vergrößern 1 von 1 Foto: Seiler 1 von 1

Bönebüttel | Bönebüttels Haushalt steht auf gesunden Füßen. 2018 rechnet die Gemeinde mit einem leichten Haushaltsplus, und das obwohl große Investitionen in die Feuerwehr geplant sind. Der Bau des Wehrhauses wird das letzte große Vorhaben von Bürgermeister Udo Runow. Er tritt bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 nicht wieder an.

Jedes Jahr im November steigt die Spannung in den Gemeinden, wenn es in die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr geht. In Bönebüttel haben die Zahlen am Montag auf dem Tisch gelegen. Insgesamt sieht der 3,2 Millionen Euro umfassende Haushalt durchaus positiv aus, meinte der Bönebütteler Finanzausschussvorsitzende Helmut Schacht. Herausragende Aufgaben sind im kommenden Jahr der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses und die Neuanschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr.

„Der Bau des Gerätehauses soll dabei zu einem Teil finanziert werden. Die Fahrzeuganschaffung kann aus den Rücklagen der Gemeinde bestritten werden“, erklärte Bönebüttels Bürgermeister Udo Runow. Für Bönebüttels Bürgermeister wird der Feuerwehrbau die letzte große Aufgabe in seiner Zeit als Bürgermeister. Bis zur Kommunalwahl im kommenden Jahr ist er noch dabei. 24 Jahre war er dann Gemeindechef. „Danach geht es auch als Bürgermeister in den Ruhestand“, sagt Runow. „Ich freue mich deswegen besonders, mit dem Feuerwehrbau noch einen kleinen Meilenstein in der Gemeindeentwicklung zu erleben“, meinte Udo Runow. Das Projekt sei eine gute Investition in die Zukunft.

Außerdem hat die Gemeinde 15 000 Euro für die Neuanschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze bereitgestellt. Nachlegen muss auch Bönebüttel bei den Kinderbetreuungskosten. Diese mussten im Haushaltsansatz von 290 000 Euro um 40 000 Euro auf 330 000 Euro angehoben werden.

Zuerst muss die Gemeindevertretung noch den Empfehlungen des Finanzausschusses zustimmen. Danach könnte zeitnah auch der Spatenstich für den Feuerwehrneubau folgen, meinte Udo Runow.