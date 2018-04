Wir machen Neumünster sauber : "Das war eine tolle Aktion!"

von Holsteinischer Courier

15. April 2018, 16:15 Uhr

Neumünster | Der Nieselregen hielt niemanden auf: Hunderte Neumünsteraner waren am Sonntagmittag in allen Stadtteilen unterwegs, um Wege, Plätze, Knicks und Parks von Müll zu befreien. Ob Groß oder sogar ganz Klein: Alle halfen mit, kamen ins Gespräch und hatten viel Spaß. Und es hat sich gelohnt. Tonnen an Unrat landeten in den Containern. Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger dankte als Schirmherrin im Anschluss allen Helfern: "Das war eine tolle Aktion. Neumünster ist unsere Stadt, es ist klasse, dass sich so viele Menschen darum kümmern", sagte sie. Mehr als 50 Sponsoren und unterstützende Firmen beteiligten sich an dem Projekt, das nach dieser grandiosen Premiere mit Sicherheit nicht zum letzten Mal stattgefunden hat.

Hier haben wir eine Bildergalerie aus allen Stadtteilen zusammengestellt. Mehr morgen im Courier.

