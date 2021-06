Hein Tüt : Das sind Indizien für den Sommer

Tüt hat erlebt, was passiert, wenn das Handy zum Taschenwärmer wird.

von Susanne Otto

03. Juni 2021, 07:00 Uhr

In der Mittagszeit war Hein gestern mit den Auto unterwegs. Das Fenster war geöffnet, und Tüt genoss den Fahrtwind. Was für ein herrliches Wetter! Dann parkte Tüt, denn er wollte ein Foto machen. Er schnappte sich nur schnell die Kameratasche und ließ sein Smartphone auf dem Beifahrersitz liegen, denn er würde ja in fünf Minuten wieder im Auto sein. Naja, das dauerte dann doch etwas länger, denn er wurde noch in ein sehr interessantes Gespräch verwickelt. Als Tüt den Wagen wieder öffnete, war es ordentlich warm geworden im Inneren. Hein griff nach dem Handy, das in der Sonne gelegen hatte und sich in der Hand wie ein Taschenwärmer anfühlte – mit Folgen: Auf dem Display erschien der Schriftzug: Gerät zu heiß. Deswegen reagierte das Handy auch nicht mehr. ,Du wirst dich schon wieder abkühlen’, dachte Hein und freute sich. Der Sommer ist wirklich da!

Guten Tag, bis Montag!