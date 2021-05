Fußball im Altkreis Neumünster : Das sind die Transfers in der Verbandsliga

Ein Quintett vermeldet die ersten Spielerbewegungen im Hinblick auf 2021/22. Zieht die SG Padenstedt zurück?

von Morten Boller

25. Mai 2021, 18:39 Uhr

Schluss mit Training vor den Bildschirmen und endlich wieder mit geschnürten Schuhen raus aufs Feld: Langsam aber sicher tut sich wieder etwas bei den Verbandsligisten, und die Teams kehren auf den geliebten Fußballplatz zurück. Der Courier hat sich bei den fünf Teams aus dem Altkreis Neumünster umgehört und listet die bislang feststehenden Zu- und Abgänge für die Saison 2021/22 auf.

TuS Nortorf

Beim TuS trauert man dem bevorstehenden Abgang von Fabian Jacobs in Richtung SV Henstedt-Ulzburg (Landesliga) nach. „Er wird schwierig bis gar nicht zu ersetzen sein“, prophezeit Trainer Fabian Doege, der hofft, dass sich „andere Akteure in den Vordergrund spielen“ werden. Bis zur eigentlichen Saisonvorbereitung bittet Doege seine Schützlinge drei Mal wöchentlich zum Training.

Zugänge: Lasse Maaß (SG Felde/Stampe). – Abgänge: Fabian Jacobs (SV Henstedt-Ulzburg).

SV Wasbek

Bei den Schwarz-Weißen trainiert man ab sofort auch in den derzeit erlaubten Kleingruppen von zehn Mann. „Es ist ein langer Weg bis zum Start der neuen Saison. Wir wollen langsam wieder reinkommen und uns dann Stück für Stück steigern“, blickt Trainer Mariusz Zmijak in die Zukunft.

Zugänge: Marco Spöring (TSV Gadeland). – Abgänge: Lukas Bartels (Studium in Hamburg), Sebastian Thode, Patrick Voels (beide eigene Reserve), Johann Will (pausiert), Dominik Claus (Torwarttrainer SV Wasbek), Tobias Rickman (Ziel unbekannt).

SV Boostedt

Positive Nachrichten gibt es aus Boostedt. Lars Kröger und sein Trainerteam haben um ein Jahr verlängert und führen die Mannschaft auch in der Saison 21/22. Der Kader bleibt nahezu zusammen, nur hinter Timon Pfennig steht derzeit noch ein Fragezeichen. „Wir hoffen auf weitere Lockerungen, sodass wir auch bald Testspiele gegen unsere zweite Mannschaft bestreiten können. Die Trainingseinheiten und Spiele wollen wir auch nutzen, um unsere A-Jugendlichen unter die Lupe zu nehmen“, erklärt Kröger.

Zugänge: noch keine. – Abgänge: Niklas Hahn, Jörn Junkuhn, Bandik Neumann, Patrick Oliwniak (alle eigene Reserve).

FSG Saxonia

Bei der Spielgemeinschaft aus Bornhöved, Schmalensee und Wankendorf bleibt – das ist nunmehr fix – Trainer Ralf Hartmann an Bord, womit er in seine fünfte Saison bei der FSG beziehungsweise zuvor der SG Bornhöved/ Schmalensee geht. „Trainer, Betreuerstab und der gesamte Kader bleiben uns erhalten. Gepaart mit den Neuzugängen und den A-Jugendlichen werden wir eine konkurrenzfähige Truppe stellen“, berichtet Liga-Manager Dirk Ruckpaul stolz und möchte „die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter vorantreiben“.

Zugänge: Jan Olaf Muhs (SV Henstedt-Ulzburg), Sascha Reichow (SV Wasbek), Florian Bruckschlögl (TSV Stein), Tobias Faber, Matze Fink, Jannis Meier, Germa Schwarz, Maximilian Sroka, Tim Wedemeyer (alle eigene A-Jugend). – Abgänge: Leander Kemme (SV Bönebüttel-Husberg), Fabian Makus (Laufbahn beendet).

SG Padenstedt

Bei der SGP ist die Trainerfrage noch nicht final geklärt, aber laut Chefcoach Christoph Beck sei die Antwort nur noch „eine Formsache“. Beide Seiten wollen weiter zusammenarbeiten. „Wenn wieder alles erlaubt ist, geht es voll los bei uns. Außerdem freuen wir uns tierisch auf den Spielbetrieb“, äußert sich Beck, der hinter den Kulissen an der Kaderplanung feilt. So muss der Abgang der Kracht-Brüder in Richtung Hohenwestedt (Landesliga) aufgefangen werden. Noch nicht entschieden ist indes, ob Padenstedt 21/22 für die Verbandsliga meldet, oder ob sich „Oranje“ in die Kreisliga zurückzieht. Möglicherweise werden zudem fortan die bisherige „Erste“ und „Zweite“ (Kreisklasse A) zukünftig als ein Team gemeinsame Sache machen.

Zugänge: noch keine. – Abgänge: Hannes Kracht, Nilas Kracht (beide MTSV Hohenwestedt).