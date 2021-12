Die große Übersicht : Das sind die Sport-Termine in und um Neumünster

Am letzten Wochenende vor Weihnachten stehen Badminton und Handball im Fokus.

Neumünster | Badminton 1. Bundesliga Sa., 17 Uhr: 1. BC Beuel – Blau-Weiß Wittorf; So., 11 Uhr: 1. BC Wipperfeld – Blau-Weiß Wittorf (in Wipperfürth). Handball Oberliga Männer Sa., 17 Uhr: TSV Weddingstedt – SG Wift (Grundschule Weddingstedt). Landesliga Männer So., 17 Uhr: Bramstedter TS – SG Bordesholm/Brügge (Schäferberghalle alt). Landesliga Frauen Sa., 14....

